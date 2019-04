Tăriceanu: Toader a făcut multe lucruri. Niciun ministru în ultimii zece ani n-a avut curajul să-i clintească un fir de păr lui Kovesi

"Fără doar şi poate că este dreptul celor de la PSD să decidă cine sunt miniştrii care îi reprezintă în cabinet şi, aşa cum se ştie, Ministerul Justiţiei era un portofoliu al PSD-ului. Acum, în ceea ce-l priveşte pe Tudorel Toader, eu cred că el a avut un rol important în demersul pe care noi, coaliţia PSD şi ALDE l-a întreprins pentru reformarea justiţiei, pentru a încerca să revenim la normalitate şi a încerca să asigurăm independenţa justiţiei, pentru a rupe aceste legături oculte între servicii şi parchet, în fine, pentru a repune justiţia în normalitate", a afirmat Tăriceanu miercuri seară, la Antena 3.



El a spus că ministrul Toader a făcut "multe lucruri".



"Şi Toader a făcut multe lucruri, hai să ne aducem aminte, niciun ministru în ultimii zece ani n-a avut curajul să-i clintească un fir de păr lui Codruţa Kovesi. Sau, cum a fost mai recent, cererea de revocare pentru stimabilul domn Augustin Lazăr, care, sigur, nu a fost semnată de preşedinte, dar ministrul a întreprins aceste gesturi care eu le-aş califica drept justificate şi curajoase, că poate justificate ar fi fost şi în trecut, dar n-a avut nimeni curajul", a susţinut Tăriceanu, scrie News.ro.



El a făcut referire şi la reproşurile care i se aduc lui Tudorel Toader.



"Sigur, i se reproşează anumite lucruri, am văzut declaraţiile domnului Dragnea, am văzut declaraţiile doamnei Dăncilă, în fine... nu-mi rămâne decât să spun că acuma, partea nostimă o văd în seara asta, anumite televiziuni, cele care până ieri îl criticau de mama focului pe Tudorel Toader, au început să se lamenteze că viitorul ministru va fi Nicolicea", a spus el.



Tăriceanu a afirmat că este o chestiune de poziţionare.



"Eu am spus că Tudorel Toader a făcut lucruri pe care cei din opoziţie le-au calificat ca fiind prea abrupte, prea repede le-a făcut şi prea multe, da, cei din majoritate au spus exact invers, că a fost prea lent şi că a făcut prea puţine. E foarte greu să împaci pe toată lumea. Cert este că s-a ajuns la această decizie", a declarat Tăriceanu.



El a subliniat că nu se poate vorbi de lipsă de curaj în cazul lui Toader, care a luat decizia să îi revoce pe Kovesi şi Lazăr.



Premierul Viorica Dăncilă a trimis, miercuri seară, la Cotroceni propunerea de revocare a lui Toader şi demisiile lui Plumb şi Intotero, precum şi propunerile de înlocuitori, a anunţat Guvernul.



"Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a transmis, în această seară, preşedintelui României, Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Totodată, premierul a transmis către Administraţia Prezidenţială propunerea de revocare a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, respectiv, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero", a anunţat Executivul.



Pentru Ministerul Justiţiei a fost propus Eugen Nicolicea, membru al Camerei Deputaţilor, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Oana Florea, membru al Camerei Deputaţilor, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost propus Tit-Liviu Brăiloiu, membru al Senatului.



Premierul a trimis propunerea de revocare a ministrului Justiţiei, deşi acesta spunea că nu i-a cerut demisia şi că urmează să aibă o discuţie joi.