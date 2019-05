Tăriceanu: Un eşec al lui Iohannis la referendum îl va dezarma în poziţionarea lui foarte agresivă din ultima vreme

„E de presupus că un eşec al preşedintelui îl va dezarma în poziţionarea sa foarte agresivă din ultima perioadă faţă de Guvern şi de majoritate. Ce ar însemna pentru noi un succes al referendumului? Ce a însemnat referendumul făcut de Băsescu cu ani în urmă cu acea imbecilitate de reducere a numărului parlamentarilor argumentând că vor fi cheltuieli mai puţine.

Democraţia presupune şi nişte eforturi şi nişte cheltuieli. Poate sunt cheltuieli care se justifică foarte mult. Nu mai vorbesc despre Parlamentul unicameral. Eu voi participa la o dezbatere în Franţa unde se va discuta rolul bicameralismului. Nu e un moft când vrea preşedintele Băsescu când vrea referendum, e un demers demagogic şi populist. Întrebările la referendum ar presupune o modifcare a Constituţiei, o restrângere inclusiv a drepturilor preşedintelui. Mie mi se pare că s-a hazardat punând întrebările la referendum", a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, vineri, la România TV.

Liderul ALDE a adăugat că trebuie combătută corupţia cu mijloace proporţionale, însă legale, iar combaterea fenomenului în România a fost folosit pentru a elimina adversarii politici.

„Eu sunt extrem de ataşat ideii că corupţia, că nu poate fi complet eradicată, e un fenomen care trebuie combătut cu mijloace proporţionale, dar legale. Nu putem combate corupţia cu mijloace pe lângă lege. Ceea ce a fost cu combaterea corupţiei în România s-a transformat într-o campanie şi folosire pentru eliminarea adversarilor politici. Şi asta nu înseamnă democraţie", a completat Tăriceanu.

Alegerile europarlamentare şi referendumul pe justiţie convocat de preşedintele Klaus Iohannis vor avea loc duminică.

Cele două întrebări ale referendumului care vor fi incluse pe buletinul de vot sunt: 1. "Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?" 2. "Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?".

Tăriceanu: UDMR nu a anunţat că rupe protocolul de colaborare

Preşedintele Senatului s-a referit şi la posibila rupere de către UDMR a alianţei de guvernare. El a afirmat că a citit atent declaraţia lui Kelemen Hunor şi nu a văzut că UDMR ar fi anunţat că va rupe protocolul de colaborare cu PSD-ALDE. Acesta a adăugat că un rezultat favorabil al Opoziţiei la alegeri nu înseamnă că e momentul depunerii unei noi moţiuni de cenzură.

„Nu am văzut că a anunţat că rupe protocolul de colaborare. Eu am văzut declaraţia lui Kelemen Hunor şi am citit-o cu atenţie. Opoziţia spune că un rezultat favorabil în PE ar însemna că le-a sunat ceasul pentru depunerea unei moţiuni de cenzură. Această logică nu o împărtăşesc pentru că alegerile pentru Parlamentul European nu au nicio legătură cu structura internă a Parlamentului. Dacă acesta e un argument pentru a impresiona electoratul să vină la vot e treaba Opoziţiei. Am văzut sondajele cu toţii, PNL nu ar reuşi să obţină un scor foarte bun. Rezultatul lor e până în 25%. Nu se întâmplă ceea ce lasă să creadă poate cei din Opoziţia sau unii analişti. Nu văd această logică", a mai spus Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.

Reacţia liderului ALDE vine după ce UDMR nu va susţine, începând de joi, nicio iniţiativă sau măsură a Guvernului, iar până la soluţionarea situaţiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare între UDMR şi coaliţia PSD-ALDE rămâne fără obiect.

Uniunea a precizat, într-un comunicat de presă că deşi a solicitat Guvernului să rezolve problema, Executivul nu a întreprins măsurile necesare pentru a preveni agravarea situaţiei, cu toate că acest lucru e „datoria autorităţilor şi a coaliţiei PSD-ALDE".