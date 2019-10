Articol publicat in: Societate

TAROM reduce preţurile biletelor pentru anumite destinaţii

Compania TAROM reduce preţurile biletelor, în perioada 15-20 octombrie, către anumite destinaţii pentru cei care vor să călătorească în perioada 1 noiembrie - 14 decembrie 2019 şi 11 ianuarie - 31 martie 2020. Tarom anunţă tarif de la 119 EUR, dus-întors, cu toate taxele incluse, pentru călătorii între Bucureşti - Atena, Istanbul, Frankfurt, Munchen, Roma, Chişinău, Hamburg, Tbilisi, Tel Aviv. De asemenea, tarife de la 139 EUR, dus-întors, cu toate taxele incluse, sunt valabile pentru călătorii între Bucureşti - Budapesta, Sofia, Praga, Belgrad, Stockholm, Amsterdam, Bruxelles, Erevan, Salonic.

Tarif de la 159 EUR, dus-întors, cu toate taxele incluse, sunt anunţate pentru călătorii între Bucureşti - Paris, Cairo, Amman, Beirut, Barcelona, Madrid, Londra.

Oferta include: zbor dus-întors, cu toate taxele incluse, un bagaj de mână de 10 kg, un bagaj de cală de 23 kg, check-in și catering la bord. Conform operatorului, perioadă de vânzare a biletelor este de 15 – 20 octombrie, perioadă de călătorie: 01 noiembrie – 14 decembrie 2019 şi 11 ianuarie - 31 martie 2020 data ultimului retur, perioada minimă de şedere la destinaţie este de două zile sau noaptea de sâmbătă spre duminică, iar perioada maximă de şedere la destinaţie este de 14 zile. Rezervarea şi emiterea trebuie să fie efectuate în acelaşi timp, mai puţin în cazul rezervărilor efectuate pe siteul TAROM pentru care a fost bifată opţiunea de plată în agenţie în termen de maxim 48 de ore. Reducere de 90% pentru tariful fără loc pentru primul infant până la vârsta de 2 ani.

Modificarea datelor de călătorie poate fi făcută doar cu plata diferenţei până la tariful disponibil şi aplicabil pe noile date de călătorie, plus o penalizare de 50 EUR/echivalentul monedei de plată. Rambursarea biletelor achiziţionate nu este permisă. Operatorul mai precizează că locurile pentru această ofertă sunt limitate şi sunt disponibile doar pe zboruri TAROM selecţionate.

