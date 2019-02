REŢETA ZILEI: Tartă cu broccoli, ardei şi ciuperci

Frigi ardeii, ii cureti de coaja si ii tai fasii mici. Intre timp desfaci broccoli buchetele si le tragi un clocot in apa cu sare, pentru 3-4 minute. Scoti buchetelele de broccoli si le scurgi bine de apa.

Calesti in 2 linguri de ulei, ceapa cu spanacul decongelat. Adaugi condimentele apoi adaugi ardeii, ciupercile taiate cubulete si broccoli.

Mixezi ouale cu smantana si sare si le adaugi peste amestecul de legume racit.

Intinzi aluatul foietaj si il transferi in tava unsa cu unt si tapetata cu faina si il intepi cu furculita din loc in loc. Presari pesmetul peste aluat. Adaugi compozitia si tai surplusul de aluat. Introduci tava in cuptorul incins la 180 de grade C, pentru 45-50 de minute. Scoti tava, presari cascavalul dat pe razatoare si apoi introduci tarta din nou la cuptor, pentru cateva minute, pana cand se topeste cascavalul.

Lasi sa se raceasca putin si servesti tarta.

Ingredientele si cantitatile sunt AICI.