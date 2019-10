Tarta cu fructe si crema de vanilie

Aluat

Punem faina, amestecata cu praful de copt, intr-un vas, iar in centru adaugam zaharul, un varf de sare, zaharul vanilat si untul rece. Framantam pana prinde consistenta dupa care adaugam cele doua oua batute putin cu furculita si amestecam pana obtinem un aluat compact pe care-l invelim in folie alimentara si il lasam la rece pentru 1 ora.

In cazul in care aluatul iese prea uscat, adaugam 2-3 linguri de apa foarte rece.

Crema de vanilie

Punem la incalzit laptele impreuna cu batonul de vanilie sau zaharul vanilat.

Separat, mixam ouale impreuna cu zaharul pentru 5 minute. Adaugam faina si amidonul si amestecam pana la inglobare.

Turnam treptat laptele cald peste mixul de oua si trecem din nou pe foc mic, amestecul obtinut. Amestecam pana ce obtinem o crema cu o consistenta mai groasa. Luam crema de pe foc, o acoperim cu folie alimentara si o lasam sa se raceasca.

Consistenta finala a cremei este mai densa decat a unei creme obisnuite de vanilie.

Scoatem aluatul de la frigider si il rasturnam pe planul de lucru infainat bine si-l mai framanatm cu cca 25 gr faina. Din cauza ca aluatul contine praf de copt, devine pufos dupa statul la frigider, asa ca ii mai adaugam cca 25 gr faina ca sa se poata intinde fara probleme. Intindem aluatul la o grosime de 0,5-0,6 mm. Va creste in cuptor deci foaia nu trebuie sa fie groasa.

Tapetam o forma de tarta cu unt si faina. Punem aluatul in forma, il intepam cu o furculita din loc in loc si acoperim partea centrala cu o foaie de copt ca sa nu usuce in timpul coacerii. Coacem tarta la 180 grade, cuptor preincalzit pentru 20-25 minute. Cand marginile sunt aurii si se desprind singure de marginea formei, o scoatem din cuptor, o lasam sa se raceasca putin in forma, eliminam foaia de copt, o rasturnam pe o farfurie si o lasa sa se raceasca complet. Dupa ce s-a racit o umplem cu crema de vanilie rece. O ornam cu fructe taiate cubulete, felii iar pe desupra turnam jeleul preparat din zeama de compot fiarta iar apoi punem putin zahar farin si imediat plicul cu jeleu. Il turnam peste fructe dupa ce s-a racit putin.O lasam la frigider cateva ore, cel mai bine peste noapte, dupa care o taiem si o servim.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI