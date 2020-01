Tataee a recunoscut public. Este fanul nr. 1 al lui Victor Ponta: "E un băiat foarte mişto, l-am votat tot timpul"

Tataee și-a schimbat radical viața după ce a devenit tată. Raperul are trei copii cu soția lui, Mona: o fată 8 ani, pe nume Antonia Olga, un băiat de aproape 6 ani, pe nume Mihai, și un băiat de trei ani și jumătate pe nume Cristian Vlad. Locuiește într-o casă, „în vârf de munte”, care e refugiul său, centrul de creație în care face muzică așa cum îi place.

Artistul a declarat că la baza deciziei de a părăsi România au stat mai multe motive precum sistemul educaţional, ritmul în care evoluează această ţară, dar şi stresul, care se află la o cotă extrem de ridicată.

"Copiii sunt motivul principal pentru care am ales să ne mutăm din România. De fapt, voiam să ne mutăm dinainte de a avea copii. Oamenii de acolo sunt mult mai relaxaţi, Barcelona se află pe locul 2 la acest capitol, după Japonia. Recunosc, acolo sunt un consumator legal (n.r. iarbă), aici când vin, sunt ilegal (râde). 80% din spaniolii adulţi fumează, probabill 50% dintre ei bagă coca, sunt destul de relaxaţi pe treaba asta. Eu nu cumpăr iarbă, când merg la concerte, mi se pune în buzunare, iar eu o fumez. În România nu am dat niciodată bani pe iarbă.

Copiii mei vor să se facă Youtube-eri. Se filmează, vorbesc între ei. Celui mic îi place foarte mult muzica, cred că o să mă urmeze. Un alt motiv care ne-a determinat să plecăm din ţară a fost şi sistemul educaţional. Eram nevoiţi să dăm copiii la privat şi ne costa foarte mult, undeva la 800 de euro de copil, iar eu am trei. Acolo i-am dus la stat, dau în jur de 100 de euro pe an şi vreo 30 de euro pentru rechizite", a declarat Tataee, în video-ul postat de Micutzu.

"Ponta e un băiat foarte mişto, l-am votat tot timpul"

Despre preferinţele politice, membrul trupei B.U.G Mafia a mărturisit că este fan Victor Ponta. L-a cunoscut personal şi are o părere foarte bună despre el. Motiv pentru care l-a votat tot timpul. Iar despre partidul din care a făcut parte, PSD, spune că, atunci când era la conducere, "ne-a mers mult mai bine".

"Nu consider că este atât de mare vina oamenilor politici, mai mult vina noastră, pentru că le permitem asta. Nu cred că o să se schimbe ceva, vreodată în România. Taxele mi le plătesc în România, pentru că sunt român. Eu sunt socialist, nu comunist, socialist. Cu Ponta m-am cunoscut, e un băiat foarte mişto, chiar mi-a şi plăcut de el, am recunoscut public asta. L-am votat tot timpul, chiar şi când a fost împotriva lui Iohannis. Cu PSD-ul cred că ne-a mers mai bine. Sincer, cred că acolo sunt şi oameni deştepţi. Recunosc, acum nu am putut vota cu Viorica Dăncilă", a mai dezvăluit cântăreţul.

Cu ce se ocupă acum Tataee de la B.U.G. Mafia

Tataee nu a renunțat însă la muzică și nici la BUG Mafia. Spune că el colaborează încă cu cei doi colegi ai săi de trupă, rămaşi în țară.

„„Sunt un tată destul de absent. Muncesc pentru dânșii (râde), de la ora 7.00 până la ora 22.00 tati e la muncă. Îi văd destul de puțin, deși stăm în aceeași casă, dar avem o relație destul de strânsă și îi tratez ca pe niște adulți, ca pe prietenii mei, nu ca pe copiii mei. Cred că ăsta este un câștig în relația pe care o am cu ei, dar mami este mult din timp tati. Ea e stâlpul familiei” a continuat dezvăluirile artistul.

E o situație foarte specială, într-adevăr. Eu, în Spania, nu muncesc, lucrez acasă, am o cameră în care fac muzică și îmi duc copiii la școală… și cumpăr lucruri pentru casă”, spunea Tataee într-un interviu pentru Pro TV. (Citeşte AICI mai multe detalii)