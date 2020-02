Tatăl Alexandrei Măceşanu, faţă-n faţă cu Dincă la proces: "Îmi venea să îl omor"

Momente tensionate la termenul în care se judecă strămutarea procesului în care este judecat Gheorghe Dincă. "Mi s-a parut senin, aranjat, arata bine, ca si cum nu ar fi avut nimic. A fost prima data cand am fost fata in fata cu el. Va dati seama ce am simtit. Cum ati merge cu masina noaptea si ati ramane fara frane. Imi venea sa il omor cand a zis ca nu are legatura cu interlopii din Olt", a spus tatăl Alexandrei.

"Avem suspiciuni rezonabile ca acel judecator va fi impartial si va judeca dupa cum i se va dicta, nu dupa cum sunt probele administrate in aceasta cauza. Indiferent unde va fi, noi am invocat cel putin cinci exceptii pe camera preliminara, urmand sa se pronunte. Si atunci vom vedea daca va fi impartial sau nu. Pentru a inlatura orice suspiciune, dosarul ar trebui trimis undeva spre Tribunalul Mehedinti, mai putin spre Dolj si Olt. Procucorul Vasilescu a instrumentat aceasta cauza si sotia acestuia este judecator la Curtea de Apel Craiova", a spus şi avocatul familiei Macesanu.

Gheorghe Dincă se teme pentru viaţa sa. A cerut să fie singur în celulă şi pază suplimentară

Rechizitoriul în cazul Caracal, în care Gheorghe Dincă este acuzat că le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu, a fost confirmat de procurorul general. DIICOT a decis trimiterea în judecată a lui Dincă pentru opt infracţiuni: trafic de persoane, trafic de minori, viol – două infracţiuni, omor calificat – două infracţiuni şi profanarea de cadavre sau morminte – două infracţiuni.

Conform rechizitoriului, la 24 iulie 2019, în jurul orelor 10:00-10:15, în timp ce se afla pe raza comunei Dobrosloveni, judeţul Olt, Gheorghe Dincă a observat-o pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, şi ”prin inducere în eroare, iar ulterior prin răpire şi constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, a recrutat-o, folosind un pretext fals, în sensul că s-a oferit să o transporte cu maşina proprie, “la ocazie”, spre liceul MIHAI VITEAZUL din municipiul CARACAL”.

Familia Alexandrei Măceşanu cere strămutarea procesului. Instanţa a rămas în pronunţare. "Tot ce îmi doresc este să îmi găsesc copilul"

”Inculpatul a determinat victima să se urce în autoturismul său, pe locul din dreapta spate, şi în continuare, pentru a-i întări convingerea cu privire la realitatea celor susţinute, s-a deplasat cu aceasta până în zona liceului din CARACAL unde a oprit, şi, utilizând violenţa fizică şi verbală, a imobilizat-o, legând-o cu cureaua de la pantalonii săi de centura de siguranţă a banchetei din spate”, relatează procurorii.

”Inculpatul a transportat victima, cu autoturismul, la locuinţa sa din municipiul Caracal, judeţul Olt (prin răpire, contrar voinţei victimei care s-a opus şi a strigat după ajutor), aceasta fiind în imposibilitate să coboare întrucât era legată de bancheta din spate, iar portierele şi geamurile nu puteau fi deschise din interior ca urmare a modificărilor aduse de inculpat. Pe drum acesta a aruncat telefonul victimei în zona strada Ştrandului din mun. Caracal. În zilele de 24 şi 25 iulie 2019 inculpatul a adăpostit victima, prin constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, în locuinţa sa, ţinând-o imobilizată de pat cu un lanţ, legată la ochi cu bandă adezivă, iar la mâini şi la picioare cu sfoară/bandă adezivă în scopul exploatării sexuale în interes propriu, fapt care, potrivit legii, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de „trafic de minori“”, searată în comunicatul DIICOT.

În aceleaşi zile, prin constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, Gheorghe Dincă a întreţinut în mod repetat, mai multe raporturi sexuale fata, cunoscând faptul că tânăra este minoră.

”În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, la 25.07.2019, în jurul orelor 12.00, după ce a telefonat familiei victimei minore, pentru a induce ideea că aceasta a părăsit voluntar teritoriul României, inculpatul a revenit la locuinţa sa, unde se afla sechestrată victima M.M.A.. Observând că aceasta a reuşit să-şi desfacă lanţul cu care era legată de pat, să îşi scoată banda adezivă de la ochi (fără a putea să se elibereze de sfoara groasă de la picioare) şi că ţinea în mână un telefon vechi găsit în cameră, având o atitudine total schimbată (victima minoră efectuase mai multe apeluri la SNAU 112, de pe telefonul găsit în camera inculpatului), lovindu-se şi de refuzul categoric al victimei de a se mai supune tratamentului degradant şi violurilor repetate, cu intenţie, i-a aplicat acesteia cel puţin o lovitură cu pumnul în zona capului şi în timp ce se afla întinsă la pământ, a sugrumat-o cu ambele mâini, cauzându-i astfel decesul”, relatează procurorii.

În jurul orelor 13.00, a ars cadavrul victimei, punându-l în acelaşi butoi metalic pe care îl deţinea în curtea locuinţei sale şi pe care îl folosise şi în cazul victimei precedente.

”Cenuşa şi resturile osoase au fost depistate în acest butoi, în dimineaţa zilei de 26.07.2019, la orele 06.00, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal”, precizează DIICOT, adăugând că în cauză au fost instituite măsuri asiguratorii iar ”dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Olt”.