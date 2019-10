Tehnologia 5G are efecte negative asupra neuronilor, hormonilor şi inimii

"În ciuda controverselor care se derulează în societate de mulţi ani referitoare la existenţa sau inexistenţa radiaţiilor 5G, 4G sau 3G, 2G asupra sănătăţii umane, există dovada că toate procesele biochimice de la nivel celular au la bază procese electromagnetice şi, din acest punct de vedere, orice celulă este în esenţă o unitate bioenergetică vibratorie şi putem spune că omul şi toate fiinţele vii sunt fiinţe electromagnetice. De aceea, toate schimbările nivelului şi tipului de radiaţii electromagnetice influenţează fără echivoc omul şi toată lumea vie. Există un studiu care a fost declanşat în 1996 de către National Toxicology Program din Statele Unite care se referea atunci doar la reţelele 2G şi 3G. Rezultatele studiului au fost date în 2018. De ce s-ar fi făcut acest studiu dacă aceste lucruri nu ar fi avut nicio influenţă asupra sănătăţii? Studiul a relevat, pe scurt, că există o influenţă clară la apariţia tumorilor la nivelul inimii şi la nivelul creierului", a spus Niţulescu, potrivit agerpres.ro.

Anca Nițulescu a adăugat că sunt foarte multe studii care arată, fără echivoc, efectele complexe pe care undele electromagnetice le au asupra neuronilor, hormonilor şi funcţiei cardiace. 'În anul 2011, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a clasificat radiaţia electromagnetică din categoria 2G că implică apariţia unor tumori cerebrale. Am citit şi eu proiectul de Ordonanţă de Urgenţă şi mi s-a părut că scrie destul de negru pe alb că e vorba despre implementarea reţelelor cu tehnologie avansată, respectiv 5G. Aici se scrie despre competitivitatea Uniunii Europene în lume şi a României. Sigur că eu, ca medic, am jurat să apăr interesul binelui identităţii fiinţei umane, dar mă simt inadecvată atunci când se vorbeşte despre productivitate şi eficienţă. Societatea, însă, este făcută din oameni şi mă întreb cu cine vom face competitivitate şi eficienţă dacă oamenii sunt bolnavi. Radiaţia 5G are efecte clare asupra fertilităţii şi ştim că România este o ţară cu populaţie în descreştere. De ce ne trebuie, mai ales în România, reţeaua 5G? De asemenea, sunt efecte complexe asupra neuronilor, hormonilor şi funcţiei cardiace. Sunt foarte multe studii care arată, fără echivoc, aceste rezultate. La ce studii v-aţi raportat atunci când s-a creat această Ordonanţă şi dacă au implicat într-un fel sau altul Ministerul Sănătăţii? Există un miraj al folosirii tehnologiei şi sigur că oamenilor le place să folosească gadgeturi din ce în ce mai performante', a menţionat medicul.

Ministerul Comunicaţiilor organizează, luni, la sediul instituţiei, o dezbatere publică pe marginea proiectului Ordonanţei de Urgenţă pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice. MCSI a publicat, spre consultare publică, la finele lunii septembrie, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care propunea ca procedurile de autorizare a executării lucrărilor de construcţii la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice să fie simplificate. Documentul a putut fi consultat pe site-ul MCSI până pe data de 5 octombrie, la secţiunea 'Proiecte acte normative'.