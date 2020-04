Teodor Baconschi, fost ministru de externe, despre pandemia de coronavirus: "Suntem un neam european rezistent şi norocos"

"Dincolo de baletul mecanic al trupului, cel mai tiranic automatism e rutina lucidității. Să te ții sub control rațional, introspectiv, chiar când te afunzi în fantezii cu pretenția delirului. Plăceri mai am destule, dar nu le trăiesc în cheie hedonistă, ci mai curând ca pe ceva rezidual.

Principala plăcere nu ține de papile, de vălătucii pipei, de tandrețea de a mă gândi la copiii noștri, sau de lectură, ci de bucuria de a-l avea pe Domnul Iisus Hristos, care îi dă lui Dumnezeu chip uman. Dacă n-ar fi El, teologia mea s-ar usca în metafizică și ar degenera în nihilism.

Klaus Iohannis şi Grupul de Comunicare Strategică, şedinţă de evaluare şi prezentare a măsurilor de siguranţă şi ordine publică



Mi-e frică de panică, adică de animalul colectiv fără cap. Altfel, aplic principiul stoic, văd limpede ce depinde de mine și ce nu. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea curaj, răbdare, demnitate și ordine consimțită. Am antrenament psihic pentru orice. În fond, am supraviețuit noi comunismului și unei lungi tranziții haotice…



Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul de a fi treaz, rațional, activ intelectual, capabil să frazez angoasa prin care (trebuie) să trecem cu bine. Nu suntem nici buricul, nici proștii pământului. Suntem un neam european rezistent și norocos, care se mobilizează in extremis, din lene orientală, dar are multe resurse nefolosite. Acum vor fi folosite, căci nu avem încotro", a declarat Teodor Baconschi, pentru Hotnews.ro.

UE alocă României 18,5 milioane de euro pentru fructe, legume şi lapte în şcoli

Comisia Europeană a publicat, marţi, 31 martie, bugetul alocat României în schema UE pentru școli, în anul școlar 2020/2021. Reprezentanța instituției în România anunţă că au fost alocate 7.8 milioane de euro pentru distribuția de fructe și legume și 10.7 milioane de euro pentru distribuția de lapte în școlile participante la program. În total sunt 18,5 milioane, față de 18, 1 milioane cât a fost alocarea din anul școlar actual.

În România, în anul școlar actual au fost alocate 6,8 milioane euro pentru fructe și 11,3 milioane de euro pentru lapte. Pentru lapte sumele sunt în scădere, așadar, iar pentru fructe, în creștere, anunţă edupedu.ro.

Implementarea schemei în anul școlar curent 2019/2020 este afectată de închiderea școlilor pe întreg teritoriul UE, ca urmare a pandemiei de coronavirus în curs.

Citeşte şi ŞCOLI ÎNCHISE pe perioada stării de urgenţă. Anunţul făcut de Ministrul Educaţiei

Comisia Europeană a oferit clarificări potrivit cărora criza curentă poate fi considerată un caz de ,,forța majoră". Acest lucru permite statelor membre care recunosc un astfel de caz să ramburseze furnizorii pentru produsele perisabile (fructe, legume, lapte) ce erau prevăzute pentru distribuirea în școlile participante la schemă.

Produsele în cauză pot fi, de asemenea, donate spitalelor, organizațiilor caritabile și băncilor de alimente sau altor organizații similare, pentru a ajunge la persoanele nevoiașe.

În total, în toată Uniunea sunt alocate pentru anul școlar următor 145 milioane de euro pentru distribuția de fructe și legume și 105 milioane de euro pentru distribuția de lapte către elevi.