Teodora, cerută de soţie de la Gigi Becali. SUMA IMENSĂ plătită de patronul FCSB pentru NUNTĂ. Are 1.000 de invitaţi VIDEO

Evenimentul a avut loc la un hotel luxos din centrul Capitalei. La ceremonie au participat apropiații familiei, printre care și soții Firea - Pandele, dar și Ioan Becali, vărul patronului FCSB.

Sâmbătă urmează cununia religioasă și o petrecere grandioasă la Palatul Snagov, la care sunt invitate 1000 de persoane.

Mihai Theodor Mincu, viitorul soț al fiicei cele mari a afaceristului, i-a cerut oficial mâna fetei de la tatăl său. Aceasta este o tradiție la machedoni care are loc cu trei zile înainte de căsătoria religioasă.

Teodora Becali și soțul ei au ajuns cu o mașină de lux la locul evenimentului, în jurul orei 15. Fiica cea mare a lui Gigi Becali a ales să poarte o rochie albă lungă elegantă, iar alesul inimii ei a purtat un costum vișiniu de mire. Cei doi erau vizibili emoționați și nu au dat nicio declarație la intrarea în hotelul unde urma să aibă loc ceremonia.

Gigi Becali a venit împreună cu soția, mama și fiica lui cea mică la evenimentul la care au mai participat și primarul general Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele.

Cununia religioasă va avea loc pe 12 octombrie, iar apoi va urma una dintre cele mai mari petreceri ale anului. Vor fi invitate 1.000 de persoane care se vor distra pe cinste la Palatul Snagov.

Suma la care se ridică întreaga nuntă bate spre 500.000 de euro. Gigi Becali a plătit încă 20.000 de euro unui cuplu care se va căsători tot pe 12 octombrie, pentru ca aceștia să cedeze trupa de machedoni care urma să cânte la petrecerea lor. Gigi Becali îi apreaciază foarte mult pe acei artiști și și-a dorit enorm ca aceștia să întrețină atmosfera la nuntă.

"Ea a venit să-mi spună cu puţină teamă şi a rămas surprinsă că eu am luat-o în braţe şi am pupat-o. Şi am început să plâng de bucurie când mi-a zis că are prieten, aşa mi-a zis prima dată, că are prieten. Şi a rămas uimită, dar i-am zis: tată, bucuros sunt pentru că eu abia aşteptam să vii, vreau să vă mărit... Eu vreau nepoţi!", a declarat Gigi Becali.