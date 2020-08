Teodorovici, atac la adresa lui Ciolacu: "PSD va ajunge în situaţia de a fi condus de un infractor, deja vorbim de unul interimar"

Dar votez în cunoștință de cauză, doar un text al cărui conținut îl văd, îl citesc și mi-l asum, și NU o listă cu semnături aruncată pe masă în ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzură pentru că am avut o poziție consecventă în privința acestui guvern incompetent și am VOTAT întotdeauna împotriva acestuia, încă de la învestire, așa cum am VOTAT și împotriva tuturor măsurilor abuzive luate de aproape 10 luni" , susţine Teodorovici.

De asemenea, politicianul acuză conducerea "ilegitimă" a Partidului Social Democrat că are planuri ascunse.

"A înțeles cineva dacă moțiunea de cenzură fluturată înaintea Congresului, dar a cărei procedură de vot a fost prelungită până în septembrie, este un mijloc sau un scop în sine. De ce, dacă era o #prioritate a PSD și o primă versiune de text exista cu mult timp în urmă, nu s-a mers pe urgentarea procedurii de vot" , se arată în mesajul politicianului.

Eugen Teodorovici susţine că va vota moţiunea de cenzură împotriva actualului guvern pentru că Orban trebuie să plece urgent de la putere.

"Eu voi vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului, pentru că #LudovicOrban trebuie să plece urgent de la #PalatulVictoria și pentru că orice zi în plus în care ne conduce este o zi pierdută pentru români și pentru #România".

