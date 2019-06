Teodorovici îi face vânt şefei ANAF. Mihaela Triculescu, înlocuită din funcţie cu Mirela Călugăreanu

Decizia ar fi luată de Teodorovici în contextul în care acesta ar fi nemulţumit de mai mult timp de rezultatele şefei ANAF. Anunţul urmează să fie făcut în cursul acestei zile, arată România TV. De altfel, Triculescu ar fi fost apropiată de Vâlcov, care tocmai a ieşit din cabinetul Dăncilă.

Mirela Călugăreanu va fi noul şef de la Fisc. Mirela Călugăreanu a mai fost preşedinte al ANAF în timpul mandatului premierului Tudose, când acesta l-a demis pe Bogdan-Nicolae Stan.



Cine este Mirela Călugăreanu



Mirela Călugăreanu face parte din Consiliul de Administratie al CEC Bank, in calitate de membru, din 12.12.2017.



In perioada 2001-2017, a ocupat mai multe posturi de conducere in domeniul finantelor publice: director executiv si director executiv adjunct colectare - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti, director general adjunct colectare - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, sef adjunct - Administratia Finantelor Publice Sector 1, sef serviciu Inspectie fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti. Anterior, a activat ca inspector de specialitate in Administratia Financiara Sector 1 si consilier fiscal in cadrul SC Finexpert SRL. În 2017, Mirela Călugăreanu a devenit prima femeie preşedinte al ANAF după ce premierul în funcţie la acel moment, Mihai Tudose, l-a eliberat din funcţie pe Bogdan-Nicolae Stan.



A absolvit Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, precum si cursuri postuniversitare in Managementul Institutiilor Publice, in cadrul aceleiasi institutii de invatamant. Are doctoratul in finante obtinut in ianuarie 2018.

În luna mai, Profit.ro a anunţat că, în Ministerul Finanţelor, sunt discuţii pentru înlocuirea conducerii ANAF.



Persoanele luate în calcul la acel moment erau Mirela Călugăreanu, director general al Direcţiei Bucureşti a ANAF, fost preşedinte ANAF, şi Laura Nasta, director general adjunct pentru administrarea veniturilor statului şi vicepreşedinte la Direcţia Marilor Contribuabili ANAF.



În urmă cu o lună Teodorovici a declarat că ANAF trebuie să-şi eficientizeze activitatea şi să aducă la buget venituri mai ridicate decât cele prevăzute în buget.