Teroare în capitală. Bombardamentele Israelului au provocat şapte victime VIDEO

"Trei civili au murit ca martiri, iar alţi patru, inclusiv un copil, au fost răniţi în explozii ale unor rachete israeliene care au atins locuinţe" la periferia capitalei siriene, potrivit agenţiei oficiale siriene de presă Sana.

Apărarea antiaeriană a armatei siriene a intrat în acţiune luni, în urma unor tiruri de rachete ale aviaţiei israeliene vizând ţinte situate în apropierea Damascului, potrivit Sana. Agenţia siriană nu a precizat natura poziţiilor vizate cu puţin înainte de zori, însă a anunţat că apărarea antiaeriană "a doborât un anumit număr de rachete înainte ca acestea să-şi atingă ţintele". Sana evocă o "agresiune israeliană" din spaţiul aerian al Libanului vecin.

De la începutul Războiului din Siria, în 2011, Israelul a efectuat numeroase atacuri aeriene împotriva forţelor regimului lui Bashar al-Assad, dar şi ale aliaţilor acestuia - Iranul şi mişcarea şiită libaneză Hezbollah, inamicii de moarte ai statului evreu.

La 20 aprilie, Sana a evocat tiruri de rachetă pe care le-a atribuit Israelului, vizând ţinte în deşertul Palmira (centru). Observatorul Sirian al Drepturilor IOmului (SOHR) a dat dat asigurări că aceste ţinte erau "posturi militare ale miliţiilor iraniene". În aceste raiduri au fost ucişi trei combatanţisirieni şi şase străini, potrivit SOHR, care nu a fost în măsuă să le determine naţionalitatea.

La 31 martie, Sana a relatat despre tiruri de rachete ale aviaţiei israeliene asupra unor ţinte în centrul Siriei.

Israelul, care îşi confirmă rareori operaţiunile în Siria, subliniază cu regularitate că nu va permite ca această ţară să devină un cap de pod al Teheranului.

Atacuri aeriene atribuite Israelului au vizat, în ultimele luni, în Siria, poziţii în care sunt staţionate forţe iraniene sau combatanţidin cadrul Hezbollah, soldate uneori cu morţi.

Războiul care devastează Siria, izbucnit în urma unor manifestaţii paşnice în favoarea democraţiei, a devenit tot mai complex prin intervenţia mai multor actori străini şi s-a soldat cu peste 380.000 de morţi.

