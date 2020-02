Tesla a dezactivat de la distanţă autopilotul unei maşini cumpărate la mâna a doua. Funcţia nu e transmisibilă şi trebuie plătită

Alec a cumpărat în decembrie 2019 o maşină Tesla Model S de la un dealer care a achiziţionat-o direct de la producător la o licitaţie organizată cu o lună înainte. Autoturismul a fost scos la licitaţie ca urmare a unei campanii de buy-back întrucât avea o problemă la display-ul consolei centrale pe care apăruse o linie de culoare galbenă, relatează Jalopnik.com.

În momentul în care a fost cumpărată de dealer, maşina Tesla avea atât funcţia de autopilot, cât şi FSD (Full Self Driving, funcţia prin care se poate conduce singură). Ambele opţiuni costă în total 8.000 de dolari.

Tesla a vândut oficial maşina dealerului pe 15 noiembrie, iar trei zile mai târziu a efectuat un "audit" al autoturismului de la distanţă. În urma verificării, softul maşinii a fost actualizat la versiunea din luna decembrie, iar funcţiile de autopilot şi FSD au fost eliminate.

Reprezentanţii Tesla au anunţat că au dezactivat aceste funcţii deoarece noul proprietar nu a achiziţionat licenţa softului.

Răspunsul Tesla pentru proprietarul care a cumpărat maşina la mâna a doua

Alec, noul proprietar, s-a adresat producătorului, menţionând că atunci, când a cumpărat maşina, funcţiile dezactivate de Tesla figurau printre dotări. Iată răspunsul primit:

"Testa a identificat recent cazuri în care clienţii au folosit necorespunzător maşini cu autopilot, funcţie pentru care nu au plătit. A fost realizat un audit pentru a soluţiona aceste probleme. Autoturismul dumnevoastră se numără printre vehiculele configurat incorect pentru autopilot. Am verificat istoricul achiziţiei dumnevoastră şi, din păcate, funcţia Full-Self Driving nu este între cele pe care le-aţi achiziţionat. Ne cerem scute pentru confuzie. Dacă sunteţi interesat în continuare să aveţi aceste funcţii suplimentare, putem începe procesul achiziţionării unui upgrade", au precizat reprezentanţii Tesla.

Potrivit sursei citate, autopilotul şi FSD sunt, în consecinţă, caracteristici software, că trebuie plătită o taxă pentru a dispune de acestea.

Ca experiment, Alec s-a adresat unui consilier ce se ocupă de vânzarea de maşini Tesla la mâna a doua pentru a afla dacă funcţiile autopilot şi FSB să fie dezactivate. El a sugerat să vrea să scutească o sumă de bani, iar consilierul i-a transmis că "dacă se numără printre dotări şi este vorba despre o maşină uzată, funcţiile nu pot fi eliminate".

Răspunsul dealerului care a vândut maşina Tesla S

Reprezentanţii United Traders, dealerul care a scos la vânzare maşina, au dat explicaţii despre tranzacţie.

"Am cumpărat maşina personal şi am folosit funcţia full self drive de mai multe ori. Funcţiona bine. Într-o zi, a apărut un mesaj prin care eram informat că autopilotul a fost îmbunătăţit după actualizarea software. Apoi a dispărut. Am crezut că era o eroare. Deja ajunsesem la o înţelegere cu Alec să cumpere maşina. A venit, a făcut un test drive, iar amândoi am căzut de acord că este o defecţiune tehnică ce ar putea fi remediată la următoarea actualizare de soft. De atunci, Tesla nu i-a acordat asistenţă tehnică şi am făcut tot posibilul să-l ajut", au precizat dealerul auto.