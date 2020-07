Teste de personalitate: Afla ce sansa ai la fericire. Ce punctaj ti-a iesit?

Acest test de personalitate si autocunoastere propus de W.Bernard si J.Leopold te ajuta sa iti cunosti potentialul spontan de fericire pe care il ai in functie de cum gandesti, putand ulterior sa ti-l imbunatatesti, corectandu-ti erorile date de convingeri gresite care iti fac mai mult rau decat bine.

Scrie DA in dreptul fiecarui enunt sau intrebari de mai jos daca esti de acord cu ea si scrie NU daca esti in dezacord cu continutul tau. La finalul celor 19 intrebari vei gasi raspunsurile corecte indicate de psihologi pentru ca fericirea sa vina usor in viata ta.

Tot la final vei gasi si evaluarea raspunsurilor tale si concluziile in ceeace priveste sansele de a fi fericit.

1.In general , multimile umane sunt deprimante si ar trebui evitate din aceasta cauza.

2.Oameni meticulosi, sarguinciosi si indemanatici sunt, de obicei, preferabili celor mai putin ordonati.

3.Orice persoana trebuie sa ia intotdeauna in considerare faptul ca planurile sale vor reusi.

4.Orice persoana trebuie sa porneasca intotdeauna de la faptul ca planurile sale se vor prabusi.

5.In ciuda faptului ca majoritatea oamenilor dorm cu lumina stinsa, este mai placut sa dormi intr-o camera cu o luminita aprinsa.

6.De obicei este mai placut sa lenevesti in pat dimineata decat sa te dai jos imediat dupa ce te-ai trezit.

7.Este bine ca adesea oamenii sa "viseze cu ochii deschisi" imaginandu-si ca infaptuiesc lucruri minunate.

8.Omul este stapan pe soarta sa si singurul factor care determina succesul sau esecul actiunilor sale.

9.Este foarte bine daca o persoana dedica mai mult timp unui hobby decat vietii sociale si afacerilor.

10.Femeile in general dobandesc cu greu linistea sufleteasca.

11.De regula, femeile sunt superioare barbatilor.

12.In multe domenii de activitate oamenii castiga prea mult.

13.Esti o persoana atat de perspicace incat sa observi ca oamenii vorbesc despre ceeace faci, razand de tine in sinea lor?

