Tily Niculae, în lacrimi. Fetiţa ei, operată pentru a patra oară din cauza tumorii: "Nu realizaţi cât de importantă este sănătatea"

Actriţa a făcut o postare pe reţelele de socializare, prin care i-a îndemnat pe oameni să fie atenți cu sănătatea lor. Ea a dezvăluit cum se simte Sofia după intervenția chirurghicală pentru care i s-a făcut anestezie generală.



“Vreau să vă întăresc încă o dată ideea. Poate nu realizați cât de importantă este sănătatea și cât de important este să avem grijă de noi (…). Uneori este nevoie de intervenție chirurgicală, anestezie generală și intubare. Sofia a fost la a treia intervenție din 2016. Sper să fie și ultima! Vă mulțumesc pentru mesaje! I le voi transmite”, a spus actrița pe Instagram, cu ochii în lacrimi.

Tily Niculae a pierdut două sarcini

Tily Niculae se bucură de fiecare moment al sarcinii, chiar dacă trece prin momente grele. Ea și soțul ei consideră o binecuvântare faptul că o să aibă un nou membru în familie, având în vedere că Tily, în trecut, a mai pierdut două sarcini. Tristul eveniment a avut loc în anul 2016, sarcina a fost pierdută la două luni. Actrița a povestit la momentul respectiv ce a simțit și prin ce a trecut.

„De vreo trei ani, Dragoş şi Sofia mă pistonau să mai avem un bebe în casă. În februarie, m-am trezit şi am ştiut să sunt însărcinată. Aşa a fost şi la Sofie. Am mers la o clinică privată, ca să îmi fac analizele de sânge, dar eu ştiam că sunt însărcinată. Era o sarcină mică, la patru săptămâni. La ecografie, mi s-a spus că am un hematom foarte mare şi că am şanse 50-50.

Mi s-a dat tratament, am făcut injecţii în burtă. La şase săptămâni i-am auzit inima, în săptămâna a şaptea am mers iar la ecografie, voiam să mă asigur că totul e bine. În săptămâna a opta a mers din nou la ecografie. Medicul mi-a spus să las telefonul, pentru că filmam, şi am ştiut că i s-a oprit inima…

Nu a fost să fie. Nu am căutat motive, am încercat să trec cu uşurinţă, ştiam că le-aş fi făcut Sofiei şi lui Dragoş rău. După chiuretaj am simţit că acolo mi-a rămas inima’, a declarat actriţa, cu ochii în lacrimi. ”, a declarat Tily Niculae.