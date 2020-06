Tiramisu cu coniac. Surprinde-ţi familia în weekend

Tiramisu cu coniac

Intr-un castron punem 8 galbenusuri, adaugam 200g zahar pudra, cele 2 pliculete de zahar vanilinat si mixam, pana ce galbenusurile isi dubleaza volumul si rezulta o spuma albicioasa.In compozitia obtinuta, adaugam cele 4 esente de rom, pliculetul de cappuccino si cei 50 ml lapte. Punem bolul cu compozitia pe baie de aburi, deasupra unei cratite cu apa clocotita, fara ca fundul bolului sa atinga apa si amestecam cu un tel aproximaativ 10 minute, pana zaharul se topeste iar compozitia incepe sa se ingroase. Dupa 10 minute, luam bolul de pe baia de aburi si lasam compozitia sa se raceasca de tot.

Intre timp batem frisca lichida, folosindu-ne de mixer.

Intr-un alt bol, punem 5 lingurite de nes, 5 lingurite de zahar pudra si 5 lingurite de frisca lichida si amestecam cu o lingurita, pana se omogenizeaza.

Punem branza Mascarpone intr-un castron incapator (incercati sa alegeti un castron mare pentru ca in acesta veti pregati crema si va rezulta o cantitate destul de mare), si mixam pana se transforma in crema.

Peste branzica Mascarpone mixata, adaugam compozitia cu galbenusuri, care trebuie sa fie rece, la temperatura camerei si mixam pana se omogenizeaza.

Peste compozitia obtinuta, adaugam frisca si mixam din nou.

Peste ce a rezultat, adaugam compozitia de ness si mixam bine, pana se omogenizeaza si rezulta crema finala.

Dupa ce avem crema pregatita, incepem sa asamblam tortul tiramisu.

Intr-un bol punem cafeaua, pe care fiecare o pregateste in felul sau din apa, cafea, zahar. Inmuiem pe rand fiecare piscot in parte pe ambele parti (atentie sa nu lasati piscoturile prea mult in cafea pentru ca se vor inmuia prea tare).

Impartim crema obtinuta in trei parti, 2 parti egale si mai mari si o a treia parte, mai mica cu care vom unge tiramisu deasupra (aici fiecare imparte crema dupa ochi).

Luam o tava dreptunghiulara (eu am folosit o tava cu dimensiunile de 23cm / 37cm), asezam piscoturile rand pe rand in tava, astfel incat sa formam un strat de piscoturi fara spatii intre ele (eu pentru fiecare strat am folosit 31 de piscoturi si jumatate).

Peste primul strat de piscoturi inmuiate in cafea, punem o parte mai mare de crema (din cele 2 parti mari, dupa cum am impartit crema) si o intindem uniform folosindu-ne de o spatula sau de un cutit.

Urmeaza cel de al doilea strat de piscoturi inmuiat in cafea (tot 31 piscoturi si jumatate am folosit eu), urmeaza a doua parte mai mare de crema (din cele 2 parti mari, dupa cum am impartit crema), pe care o intindem uniform.

Urmeaza cel de al treilea strat de piscoturi inmuiate in cafea (acesta fiind si ultimul strat), din nou crema (de aceasta data partea a treia de crema, cea mica) pe care o intindem uniform si o nivelam cu o spatula.

Deasupra tortului, pudram cacao si punem Tiramisu in frigider, de preferabil de pe o zi pe alta, pentru ca asa ingredientele se vor imbina intre ele si tortul va capata o savoare mult mai buna.

Pofta buna!

