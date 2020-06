Tiramisu cu mascarpone

Pentru a obtine aspectul atat de familiar din cofetarie, prajitura tiramisu va trebui sa incapa la fix intr-o tava. Astfel va avea sustinere laterala si vom elimina riscul curgerii cremei mascarpone. 400 g de piscoturi inseamna 48 piscoturi, din care eu am folosit fix 40 – tiramisu a fost asamblat intr-o tava cu dimensiunea 20×30 cm.

Pentru crema mascarpone folosita la tiramisu va trebui sa scoatem din timp de la frigider toate ingredientele necesare, deoarece acestea vor trebui sa fie la temperatura camerei. De asemenea, un amanunt important in prepararea retetei de tiramisu este utilizarea unei cafele foarte tari. Chiar daca unii vor considera ca este un fel de pleonasm, am intitulat aceasta reteta „Tiramisu cu mascarpone" deoarece am vazut ca pe internet exista foarte multe retete de tiramisu fara mascarpone.

Spargem cele trei oua si separam galbenusurile de albusuri. Punem galbenusurile intr-un vas, adaugam trei linguri de zahar pudra si le amestecam pana cand acestea isi schimba consistenta si culoarea. Peste compozitia obtinuta adaugam 500 g mascarpone (doua cutii) si continuam sa amestecam cu mixerul pana cand crema se leaga.

In cazul in care nu avem lichior amaretto la indemana, adaugam in crema pentru tiramisu o lingurita cu esenta de migdale.

Batem spuma tare albusurile, dupa care turnam peste ele crema mascarpone si amestecam incetisor, de jos in sus, pentru a nu se lasa prea mult albusurile (este total nerecomandata utilizarea mixerului!). Apoi introducem crema pentru tiramisu in frigider si o lasam acolo pana cand terminam de pregatit primul strat de piscoturi. Trecem rapid prin cafea ambele parti ale fiecarui piscot – piscoturile pentru tiramisu nu ar trebui sa fie imbibate cu cafea, ci doar umezite putin (in caz contrar, ne vom alege cu un tiramisu „flescait").

Cafeaua pentru tiramisu trebuie sa fie neindulcita, neaparat rece si amestecata cu trei lingurite de amaretto (caz in care, evident, nu mai este necesara esenta de migdale in crema). Asezam in tava primul strat de piscoturi (acoperind cu bucatele mici spatiile goale, exact cum se vede in fotografiile retetei) peste care intindem jumatate din crema mascarpone. Asezam deasupra un al doilea strat de piscoturi si apoi peste acesta turnam restul de crema mascarpone. Prajitura tiramisu se pudreaza cu o lingura de cacao si se poate servi dupa ce a fost tinuta la frigider macar o ora. Nu este important, dar ca un mic pont: am observat ca tiramisu este mult mai aspectuos daca se pudreaza cu cacao chiar inainte de a fi servit.

