Toată familia Ancăi Serea şi a lui Adi Sînă, testată de COVID-19. "Este o perioadă destul de grea pentru noi"

Toţi cei şase copii ai cuplului Sînă-Serea au fost testaţi de o echipă medicală, iar acum aşteaptă rezultatele. Anca Serea a mărturisit că familia ei trece printr-o perioadă grea şi că speră să o depăşească cu bine.

„Avem o bonă, o doamnă din Filipine. Este un înger! Mă ajută mult, mai ales cu creșterea fetiței mici și pot să mă bazez pe ajutorul ei. Dar, totuși este greu pentru că toți vor să stea cu mama și e și normal să fie așa. Eu nu mă dau în lături de la nimic, fac tot ce se poate face într-o gospodărie. Și pentru mine este destul de grea această perioadă pentru că există și școala online, trebuie să și gătim, programul este program.

Evităm să-i mai scoatem pe cei mici în locuri publice. Și recunosc că este o perioadă destul de grea pentru noi. E atât de solicitantă școala online. Eu am noroc că Sara își face temele singură și este foarte serioasă și implicată. Cu David am ceva probleme pentru că în fiecare dimineață trebuie să trag de el pentru că nu se trezește. Se culcă noaptea foarte târziu și dimineața trebuie să trag de el pentru că și așa are ceva absențe.” a spus Anca Serea pe Facebook.