Articol publicat in: Life

Tocmai s-a aflat. Cu ce se ocupă ginerele lui Gigi Becali. Din ce face bani cel denumit "Prinţişorul" şi ce are tatuat pe spate FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ginerele lui Gigi Becali, Mihai Theodor Mincu, are 28 de ani şi provine dintr-o familie respectată şi înstărită. Zis și „Prinţişorul din Dobroeşti", acesta a făcut o bună parte din avere din comercializare produselor de lux pentru femei.

"Dintotdeauna am vrut să am gineri frumoşi, ca să facă nepoţi frumoşi. Şi Teodora se mărită cu un băiat frumos şi înalt. I-am cunoscut familia pentru că am vrut să văd din ce familie e. Şi tare m-am bucurat că e de familie foarte bună. S-a dus şi s-a spovedit cu Teodora la acelaşi duhovnic şi asta m-a bucurat şi mai tare", spunea Gigi Becali, potrivit gsp.ro. Citeşte şi Nuntă mare în familia Becali. Avem IMAGINI EXCLUSIVE de la evenimentul monden al anului VIDEO Ginerele lui Gigi Becali are o cruce mare tatuată pe spate. "Acum, dacă el o să fie om curat, drept şi în adevăr o să fie ca şi băiatul meu. Dacă nu, îmi fac datoria de socru, dau fetelor ce trebuie şi îmi văd de viaţa mea”, mai spunea Gigi Becali. loading...

