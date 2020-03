Tom Hanks, infectat cu coronavirus. Fiul actorului, detalii despre starea de sănătate

Chet Hanks a confirmat într-un filmuleţ postat pe Instagram că părinţii săi au fost diagnosticaţi cu coronavirus.

"Da, este adevărat, părinții mei au fost diagnosticaţi cu Coronavirus. E o nebunie.'

El a adăugat că se aflau în Australia, unde tatăl său filma un film despre Elvis Presley. Hanks îl juca pe colonelul Tom Parker.

„Am vorbit la telefon cu ei. Amândoi sunt bine. Nu sunt îngrijorați. Urmează recomandările specialiştilor", a spus Chet Hanks.

Reamintim că Tom Hanks şi-a anunţat fanii că se afla în Australia, alături de soţia sa, în momentul în care au fost testaţi pozitiv cu COVID-19.

„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra. Am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?" , a postat actorul pe contul său de socializare.