Tom Hanks şi soţia sa, confirmaţi cu CORONAVIRUS: "Ne simţeam puţin obosiţi"

Tom Hanks şi-a anunţat fanii că se afla în Australia, alături de soţia sa, în momentul în care au fost testaţi pozitiv cu COVID-19.

„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra. Am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?”. , a postat actorul pe contul său de socializare.

Fotbalist de la Hannover, depistat cu coronavirus

Timo Hübers, fundașul echipei Hannover, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, a anunţat conducerea clubului.

Sportivul s-ar fi infectat cu coronavirus la un eveniment din Hildesheim sâmbătă seara. Întrucât fotbalistul de 23 de ani nu a avut niciun contact cu colegii săi de la infectare, nu se poate spune că şi colegii de echipă sunt infectaţi", au anunţat oficialii clubului german.

Cu toate acestea, "vom acționa în mod responsabil - întreaga echipă, antrenorii și personalul vor fi testaţi pentru virus, ca formă de precauție".