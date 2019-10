Tonel Pop, despre plângerea depusă de monstrul de la Caracal: "Dincă e boierul acestei anchete şi procurorii îi cântă în strună"

"Această plângere a fost făcută pentru a se arunca vina şi pentru a fi protejat. Îl ajută tot pe Dincă. Tot ce-şi doreşte sufletul lui Dincă, procurorii îi pun la dispoziţie... cu excepţia doamnei Hosu", a răbufnit avocatul Tonel Pop, la România TV.

Mai mult, el susţine că totul e o înscenare, iar Dincă n-ar fi fost bătut, aşa cum susţine. "Am văzut tot ce înseamnă filmări, examinare la care a fost supus Dincă. Am văzut toate imaginile, de când a intrat în cabinetele medicale, când era dezbrăcat. Am văzut cu ochii mei, nu avea vânătăi, semne. Avea tupeu, minte! Acest Dincă făcea pe victima, era penibil când le explica medicilor. Dincă e boierul acestei anchete şi procurorii îi cântă în strună", a mai spus avocatul Tonel Pop.

Citeşte şi Omul-cheie din ancheta de la Caracal refuză să se prezinte la audieri. Ce ascunde cel bănuit că l-a ajutat pe Dincă la răpirea Luizei?

Gheorghe Dincă, bărbatul care a recunoscut că le-a răpit, sechestrat şi ucis pe Luiza şi Alexandra, a fost adus la începutul lunii august la INML la Bucureşti pentru o expertiză medicală deoarece bărbatul a acuzat că ar fi fost agresat de organele de anchetă în timpul percheziţiilor la locuinţa sa din Caracal. Potrivit unor surse România TV, expertiza legiştilor a aratat atunci că bărbatul nu are leziuni interne sau externe.