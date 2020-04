Toniţa Manea, prefect de Ialomiţa: "Am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă şi voi propune carantinarea oraşului Ţăndărei"

Prefectul judeţului Ialomiţa a anunţat în direct la România TV că va propune joi, în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, carantinarea oraşului Ţăndărei, în urma anchetei epidemiologice şi ţinând cont de faptul că mulţi dintre locuitori încalcă constant regulile izolării.

"Am avut întrunirea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, unde s-a propus majorarea efectivului de forţe de ordine de la Ţăndărei. Am aprobat 6 patrule mixte de poliţie plus jandarmi.

Nu respectă şi nu au respectat încă de la început, nici măcar recomandările minime, nici cele de la nivel local, judeţean sau naţional. Astăzi am convocat din nou comitetul, la ora 12, şi voi propune carantinarea oraşului Ţăndărei, având în vedere că deja sunt 4 persoane decedate. Dacă sunt mai mult de 3 cazuri cu legătură epidemiologica între ele, se poate impune carantina.

Toîi membrii comitetului trebuie să decidă. Având la bază această anchetă epidemiologică, nu cred că nu va fi votată măsura.

Ei au venit pe rând (nr. din străinătate), nu deodată. Au fost luaţi în evidenţele DSP, am monitorizat cu foarte multă atenţie, având în vedere specificul localităţii, dar dacă ei nu au înţeles să se izoleze, am ajuns în această situaţie.", a declarat Toniţa Manea, prefectul judeţului Ialomiţa.

Foto: Recorder.ro