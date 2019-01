Topul salariilor din România. Două din primele trei companii cu cele mai mari salarii sunt de stat

Romatsa, regia autonomă de stat care se ocupă de controlul trafi­cu­lui aerian, are cel mai bine plă­tiţi angajaţi din economie, cu un salariu mediu de 21.800 de lei net/lună. Pe locul doi în clasament se află Microsoft, furnizorul de servicii IT care oferă un salariu mediu de 10.000 de lei net pe lună, urmat de producătorul de energie Nu­cle­ar­electrica, unde salariul mediu a fost de 7.700 de lei net în 2017, potrivit calculelor ZF efec­tua­te pe baza datelor furnizate de Registrul Co­merţului. În top au fost incluse companiile din top 100 cu cele mai mari cheltuieli de personal.



În total, în top 10 companii în funcţie de salariul mediu din 2017 se află şase companii cu activităţi în domeniul IT: Microsoft (10.000 de lei net/lună), Ericsson Telecommunications România (7.600 de lei net), IBM (7.500 de lei net), Endava (7.400 de lei net), Oracle (7.000 de lei net) şi Softvision (6.800 de lei net).

„Cele mai mari nume din industria globală de IT se află în acest clasament, iar datele con­fir­mă situaţia de pe piaţa muncii. Aceste com­pa­nii angajează preponderent oameni cu cali­fi­cări de excepţie, cu o mare expertiză şi cu vo­lume foarte mari de vânzări. Salariaţii din aceste com­pa­nii sunt preponderent white collars, per­soa­ne cu stu­dii superioare şi califi­cări înalte şi de aceea este normal ca salariile me­dii să fie mai mari decât în companiile direct pro­ductive, unde pro­babil 80% din totalul an­ga­jaţilor este repre­zen­tat de angajaţi blue collars, adică mun­ci­tori cu diferite niveluri de cali­ficare“, a explicat Raluca Pîrvu, business manager la BPI Group.