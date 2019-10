Articol publicat in: Extern

Tornadă în Dallas: zeci de mii de persoane au fost afectate după ce reţelele de electricitate au căzut

Cea mai mare companie de electricitate din Dallas, Oncor, a anunţat luni că peste 67.000 de utilizatori sunt încă afectaţi din cauza tornadelor din această regiune.

Tornada a lovit statul Texas în noaptea de duminică şi a provocat pagube importante, între care şi căderea reţeleleor de electricitate, afectând populaţia din regiune. Deocamdată, nu au fost confirmate eventuale victime - morţi sau răniţi grav. Serviciile de urgenţă au controlat zonele afectate de tornadă pentru a se asigura dacă există eventuale victime în zonele lovite de tornadă, informează bbc.com. Cât priveşte pagubele materiale, acestea constau în copaci rupţi, acoperişuri smulse de vânt şi maşini avariate din cauza ruperii copacilor. Meteorologii au precizat că tornadele au afectat puternic aeroportul Love Fiels, înainte de a se deplasa spre nord-est. Serviciul Naţional de Meteorologie din Fort Worth a atras atenţia şi asupra unei "eventuale situaţii ce ar pune în pericol viaţa locuitorilor", precum şi de "o distrugere completă", au mai informat autorităţile americane, potrivit bbc.com. Mai multe şcoli şi universităţi din Dallas au fost închise din cauza tornadelor.









