Mai mulţi lideri PSD cer ieşirea partidului de la guvernare. Dăncilă: Anticipatele nu sunt soluţia

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, propune organizarea de alegeri anticipate cât mai curând, având în vedere că există contestare din partea opoziţiei şi a preşedintelui Klaus Iohannis faţă de guvernarea social-democrată. El crede că astfel s-ar putea lămuri cât din votul pentru alegerile europarlamentare a fost pentru Parlamentul European şi cât împotriva guvernării sau a lui Liviu Dragnea.

Buzatu a declarat, marţi, înaintea şedinţei Biroului Permanent al PSD, că în partid există un curent care doreşte rămânerea la putere, altul care crede că trebuie renunţat la guvernare, el propunând o a treia cale, şi anume alegeri anticipate.

"Eu sunt adeptul celei de-a treia soluţii, în sensul că există un grad foarte mare de contestare din partea opoziţiei, există o poziţie netă şi făţişă a preşedintelui Iohannis faţă de guvernarea PSD, există şi un vot popular, care sigur e foarte greu să decelăm cu exactitate cât a fost dat pentru europarlamentare, cât a fost dat împotriva guvernării, cât a fost dat împotriva persoanei Dragnea. Atunci, pentru a lămuri lucrurile, cred că ar trebui să mergem către alegerile anticipate. În cele mai rapid mod posibil pentru a nu da posibiltatea acelora care sigur contestând vehement guvernarea PSD nu doresc cu adevărat să-şi asume sarcina de guvernanţi", a afirmat Buzatu.

Atunci când un jurnalist i-a spus că în ultimele şase luni de mandat ale preşedintelui nu pot fi organizate alegeri anticipate, liderul PSD Vaslui a răspuns: "Sunt anumite impedimente la această soluţie, dar să vedem cum le putem depăşi pentru că însuşi preşedintele, liderii opoziţiei solicită intempestiv acest lucru. Ideea de a forma un guvern care apoi să fie susţinut punctual de către PSD este o idee păguboasă pentru că la sfârşitul perioadei respective toată vina, ca şi în cazul guvernării Cioloş, va fi aruncată asupra PSD despre care se va spune că iar a guvernat încă patru ani".

Primarul PSD al Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că PSD trebuie să renunțe la Guvernare, așa cum cerea public și ieri după scorul mic de la europarlamnetare.

"Este mai mult decât evident că s-a greșit și s-a greșit grav. Nu am să repet ce am spus ieri. Greșelile trebuiesc îndreptate. Am fost destul de concret ieri. Ce am spus ieri, este suficient", a spus Robert Negoiţă.

Robert Negoiţă crede că nu pot fi organizate alegeri anticipate în România.

"Să fim realişti, în România pe conjunctura legislativă existentă nu vor exista alegeri anticipate niciodată", a mai spus Negoiţă.

Întrebat dacă va cere demisia Guvernului Dăncilă în şedinţă, Liviu Negoiţă a spus: "Am făcut-o ieri".