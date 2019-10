Articol publicat in: Economie

S-a dat LEGEA! Toţi românii sunt obligaţi să facă asta de la 1 IANUARIE 2020

Operatorii economici vor fi obligaţi, de la 1 ianuarie 2020, să depună o declarație privind obligațiile la fondul pentru mediu, în vederea îndeplinirii obligațiilor de declarare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Operatorii economici pot opta să completeze declarația cu ajutorul programului informatic de asistență AFM – Declarații, apoi să depună exemplarul semnat la registratura Administrației Fondului pentru Mediu sau, începând din data de 3 iulie 2020, să depună online declarația privind obligațiile la fondul pentru mediu. În acest sens, pe site-ul AFM a fost publicată aplicația informatică pentru utilizarea serviciului "Depunere declarații online", scrie avocat.net. Veste proastă pentru milioane de români, au scăzut salariile cu cel puţin 100 de lei În acest moment, operatorii economici care au obligații către fondul pentru mediu pot folosi, ca metodă alternativă, modul de depunere online a declarațiilor, care nu este încă obligatoriu. În Ordinul Ministerului Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță nu este specificată o dată obligatorie privind depunerea exclusiv online a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu. Totuși, conform informațiilor de pe site-ul AFM, începând cu data de 1 ianuarie 2020, utilizarea aplicației informatice pentru serviciul "Depunere declarații online" este obligatorie. În vederea generării unui cont de acces pentru utilizarea serviciului "Depunere declarații online", reprezentantul legal al operatorului economic trebuie să depună o solicitare scrisă către AFM. În urma acesteia, AFM generează un cont de acces și o parolă. SALARIUL MINIM, majorat substanţial de anul viitor. Care este noua formula de calcul pentru retribuţia bugetarilor Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu se poate realiza de către un reprezentant legal sau împuternicitul reprezentantului legal. Condiția obligatorie este ca reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia să dețină semnătură electronică calificată.

