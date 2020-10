Tradiţii şi superstiţii de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce bucate să NU mănânci sub nicio formă în această zi pentru a fi ferit de necaz

O alta superstitie straveche spune ca, printre bucatele mancate sau care sunt date de pomana, nu trebuie sa fie cele însemnate cu cruce, precum nucile sau castravetii. In schimb, este recomandata impartirea de must si de vin nou, dar si de paine si lipie.

Potrivit traditiei, Sfanta Cuvioasa Parascheva se roaga la Dumnezeu si pentru femeile insarcinate. In popor se spune ca daca esti insarcinata si urmeaza sa fii mamica, este recomandat sa imparti din bucatele tale cu copiii sarmani. Astfel, Sfanta te va ocroti la nastere, iar nasterea copilului va fi una usoara si lipsita de dureri.

Mai mult decat atat, se fac si unele previziuni ale vremii in functie de cum se prezinta vremea in ziua de 14 octombrie, dar tinand cont si de somnul oilor. Daca oile dorm inghesuite si stranse laolalta in această zi, ciobanii spun ca iarna va fi una grea, lunga si friguroasa. Iar daca oile dorm risipite, iarna va fi domoala si blanda.

Tradiţii şi superstiţii de Sfânta Cuvioasă Parascheva. "Îngroparea verii"

În această zi, la sate, se face “îngroparea” verii; se face o masă comună la biserică, cu bucate multe şi alese, scrie superstitii.ro. Mulţi gospodari, însă, postesc cu desăvârşire în această zi, pe care poporul o numeşte şi Vinerea Mare, indiferent în ce zi cade această sărbătoare, căci se spune că Sfânta a fost chinuită de păgâni într-o zi de Vineri.

Superstiţia spune că dacă toamna nu plouă până la Cuvioasa Parascheva, atunci se pune iarna curând; cum va fi această zi, aşa va fi mereu până la Sfântul Dumitru.

Acum se slobozesc berbecii la oi, pentru ca mieiii să fie născuţi înainte cu două săptămâni de Paşte; superstiţia spune ca mieii ce se vor naşte vor fi frumoşi şi pestriţi. Din această zi, până la 27 octombrie nu e bine să se semene secară, căci e primejdie de moarte pentru semănător.