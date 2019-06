Tragedia zilei! Am pierdut un mare artist din cauze încă necunoscute. Anunţul, făcut chiar de fratele său

Rocky Erickson, unul dintre pionierii rockului psihedelic, a murit la vârsta de 71 de ani, din cauze încă necunoscute. Cel care a dat vestea tristă a fost fratele său, Bill Bentley, alături de care a și colaborat în 1990 pentru un album.

„Roky a trăit în atât de multe lumi, încât nu puteai ţine pasul cu el", a declarat Bentley pentru Variety.

„A trăit mult şi nu mereu pe această planetă", a declarat fratele rockerului, potrivit presei internaționale.

Cine a fost Rocky Erickson

Născut la 15 iulie 1947, Erickson este unul dintre membrii fondatori ai trupei 13th Floor Elevators. Multe dintre piesele acestei formaţii, pe versuri compuse de Tommy Hall, la care Erickson contribuia cu vocea şi chitara sa deosebită, au aprins revoluţia muzicii psihedelice de la mijlocul anilor '60. Unul dintre membrii formaţiei ZZ Top, Billy F. Gibbons, a comentat moartea muzicianului ce i-a fost prieten. 'Roky a însemnat multe lucruri pentru numeroşii săi admiratori şi ne-a lăsat moştenire stilul său remarcabil şi talentul său poetic şi artistic extraordinar'. Lumea muzicii rock, aşa cum o cunoaştem acum, este aproape de neconceput fără Roky Erickson, a mai adăugat el. Roky 'şi-a creat propria galaxie muzicală şi încă de la început a fost o sursă de inspiraţie pentru toţi. Chiar şi acum, Roky este o sursă de energie creativă de primă mână', conform lui Gibbons. Trăgându-şi seva din vocea tulburătoare a lui Roky Erickson, formaţia 13th Floor Elevators a îndeplinit un rol important în emergenţa rockului psihedelic cu albumul de debut 'The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators' (1966). Trupa nu a reuşit să atragă foarte multă atenţia în afara statului american Texas şi s-a destrămat în 1969, după ce Roky Erickson a început să aibă simptome de schizofrenie paranoidă. Artistul a fost arestat în 1969 pentru posesia unui joint cu marijuana şi a fost internat într-un sanatoriu de boli psihice unde a fost practic torturat cu 'terapie' cu electroşocuri şi tratamente medicamentoase antipsihotice. A fost eliberat abia în 1972.