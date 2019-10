Articol publicat in: Societate

TRAGEDIE. Un tânăr a fost găsit spânzurat în casa părintească. Motivul pentru care a recurs la gestul extrem, HALUCINANT

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un tânăr a fost găsit spânzurat în casa părintească. Bărbatul avea 30 de ani şi era din Brâncoveanu, comuna Odobeşti, Dâmboviţa. După primele verificări, poliţiştii au ajuns ca concluzia că bărbatul şi-a pus capăt zilelor. Foto: b1.ro Motivul pentru care tânărul s-a spânzurat este unul halucinant, acesta era supărat din cauză că nu reuşea să îşi întemeieze o familie, dar şi pentru că părinţii lui divorţaseră, scrie targovistenews.ro. Citeşte şi Cel mai potent bărbat din lume a murit. Avea 130 de neveste tinere şi 203 copii După separarea părinţilor, tânărul a ales să locuiască împreună cu tatăl său. Muncea în construcţii şi era harnic, povestesc cei care l-au cunoscut. "M-a sunat pe la 1, 1 şi ceva, că vrea două milioane. "Bă, sunt la muncă, îţi dau diseară când vin". După aia m-a sunat pe la 3, bre, mă omor. Du-te, mă, ce ai? După aia l-am sunat la 4, 5, 6 nu a mai răspuns", a povestit Laurențiu Drăgan, colegul tânărului. "Am fost solicitaţi pe 112 pentru un pacient de 30 de ani, spânzurat. Am ajuns la faţa locului, am găsit pacientul decedat de câteva ore, nu s-au impus manevre de resuscitare", a spus Mihaela Ciobanu, asistent Ambulanţa Titu. loading...

