Tragedie aviatică, cei aflaţi la bord au murit. Bucăţi din avion au intrat prin pereţii unui restaurant

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un grav incident aviatic, soldat cu moartea a două persoane, s-a produs în statul american New Mexico. Un avion a aterizat forţat în localitatea Angel Fire, între un magazin de bricolaj şi un restaurant.

La bordul avionul se aflau doi soţi în vârstă de aproximativ 65 de ani, Richard şi Anne Schenk. Bărbatul, care se afla la manşa avionul, avea o experienţă îndelungată ca pilot de zbor pe liniile comerciale. Impactul cu solul a fost atât de puternic şi de primejdios încât bucăţi din avion au perforat pereţii restaurantului. Poliţia le-a cerut cetăţenilor să evite zona, în timp ce incidentul este investigat de Administraţia Federală Aviatică. Avionul era unul de tipul Piper PA-24, cu un singur motor. O roată a avionului a ajuns la restaurantul din apropiere: loading...

