Tragedie aviatică. Doi piloţi în marina americană şi-au pierdut viaţa într-un accident

Avionul, un Piper PA-32, s-a prăbuşit la aproximativ trei kilometri sud-vest de Craig Field, în Selma, Alabama, după cum a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Aviatice Federale. Accidentul s-a produs la ora locală 16.40 (ora 00.40, ora României).

Ambele persoane aflate la bordul avionului erau militari activi, staţionaţi la baza navală din Pensacola, Florida. Aceţtia sunt Joshua Fuller şi Vincent Segars, ultimul dintre ei fiind căpitan şi profesor la şcoala de aviaţie din Pensacola. El avea peste 4.300 de ore de zbor şi primise mai multe decoraţii şi distincţii de merit în carieră.

Autoritatea Naţională pentru Siguranţa Transportului nu a determinat deocamdată cauzele accidentului.

