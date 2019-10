Articol publicat in: Extern

Tragedie aviatică, "nu există supravieţuitori". Toţi cei aflaţi în avionul preşedintelui au murit carbonizaţi

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 58 min) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net Avionul s-a prăbuşit într-o pădure din Maniema şi s-a rupt după aterizare. Avion prăbuşit în Congo. Toţi cei opt oameni aflaţi la bordul avionului care transporta membri ai staffului preşedintelui din Republica Democrată Congo şi care s-a prăbuşit joi în estul ţării au murit, a declarat vineri un consilier prezidenţial citat de Reuters.



Avionul, care îl transporta pe şoferul preşedintelui Felix Tshisekedi, un manager pentru logistică şi câţiva soldaţi, se îndrepta spre capitala Kinshasa şi a dispărut de pe radar joi după-amiază la o oră după plecare, se menţionează într-un comunicat al autorităţii civile de aviaţie.





"Nu există supravieţuitori. Cadavrele au fost toate carbonizate", a spus consilierul Vidiye Tshimanga. Cauza accidentului aviatic nu este încă clară.

La televiziunile locale a putut fi văzută o mulţime de sute de susţinători ai lui Tshisekedi care au ieşit pe străzi după ce ştirea a fost difuzată vineri dimineaţă, temându-se că prăbuşirea a fost un fel de tentativă de lovitură de stat eşuată împotriva lui Tshisekedi.



Preşedintele în exerciţiu a preluat funcţia de la fostul preşedinte Joseph Kabila în acest an. Până în prezent nu există informaţii care să susţină un astfel de scenariu, notează Reuters. loading...

