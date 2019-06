Tragedie în lumea artistică din România! Veste tristă dată de vedete: Un om lângă care am trăit o viaţă. RIP

Mentorul Juliei Mayaya a murit! Vali Cosug se ocupă de artista de când această avea 17 ani. El este cel care a învățat-o să fie artista pe care noi o vedem cu toții, astăzi. Datorită lui și muncii depuse intens, Julie Mayaya a câștigat Vocea României, în echipa lui Horia Brenciu, scrie ciao.ro.

Anunțul morțîi sale a fost făcut de Gabi Onila, unul din elevii săi. Acesta a publicat vestea morții lui Vali Cosug pe contul sau de Facebook. „Azi a încetat din viață Vali Cosug. Un om lângă care am trăit o viață. RIP", a scris Gabi Onila pe Facebook.

„Sunt încă mută și în stare de șoc! Cum să intri în spital pentru o operație de artrită la un picior și să mori pe masă de operație de atac de cord. aici chiar vreau o explicație .

Adio prieten drag Vali Coşug! Sunt sigură că vei fi spiritul petrecerii acolo sus printre îngeri! R.I.P Pif și condoleanțe familiei", a scris fostul model, Laura Stone, pe social media.

Vali Cosug a creat-o pe Julie Mayaya

"Julie are o voce superbă. Meritul nu e al meu în totalitate, eu am ajutat-o, am corectat-o. Îi spuneam unde era bine, unde nu, cum trebuie să-l spună pe "e", pe "i". Eu am cunoscut-o pe ea la Iași, era în ultimul an la liceu. Cânta cu Victor Lavric. Și am întrebat-o de ce nu o lasă Victor să cânte mai mult pentru că are o voce deosebită. Cânta foarte puțîn, nu era solistă principala. Ei, după ce a terminat liceul, imediat după ce și-a dat BAC-ul, Julie m-a sunat și mi-a zis că vine la Bucureșți, că vine să se apuce de cântat pentru că părințîi ei nu au o situație deosebită și că ea vrea să facă facultate. Dar că să facă facultate avea nevoie de bani că să se întrețînă, așa că am luat-o să cânte cu mine. Cântăm la un restaurant "Yesterday" care între timp a devenit hotel, iar noi ne-am păstrat numele de trupa "Yesterday Band". Eu am cunoscut-o la 17 ani și deja la 18 intrase în pâine. Cred că sunt vreo opt ani de când lucrăm împreună", a povestit Vali Cosug pentru wowbiz.ro, rupă ce artista a câștigat Vocea României.