TRAGEDIE în MMA. O luptătoare A MURIT la doar 32 DE ANI. Era supranumită "DRAGONUL ROŞU"

Katy Collins a suferit mai multe complicaţii în urma unui anevrism cerebral. Moartea luptătoarei a fost anunţată de antrenorul acesteia, J. T. Tilley, pe pagina sa de Facebook.

"Lupta s-a terminat. Nu ai încetat niciodată să te lupţi şi noi nu am renunţat niciodată la tine. Aşa a fost să fie. Am fost întotdeauna atât de mândru de tine, Kate. Am reuşit ce ne-am propus şi nu aş schimba absolut nimic. Îmi vei lipsi enorm", a scris J. T. Tilley pe Facebook.

TRAGEDIE ÎN SPORT. O jucătoare de tenis A MURIT la 23 DE ANI. Era nepoata unui MARE CAMPION

Katy Collins, poreclită "Dragonul Roşu", a înregistrat şapte victorii şi cinci înfrângeri, într-o carieră de doar trei ani, şi era mama a doi băieţi.