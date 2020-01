Scandal la un liceu din Arad. Mai mulţi elevi au ajuns la Urgenţe, cu erupţii pe corp şi faţă după deratizarea din şcoală

UPDATE: Un echipaj CBRN de la Bihor a ajuns, luni seara, la Arad, pentru a face noi măsurători după ce mai mulţi elevi ai Liceului German au ajuns la spital, cu intoxicaţii, după ce în unitatea şcolară s-a făcut dezinsecţie şi deratizare. Primele măsurători au fost făcute de echipajul CBRN Arad, rezultatele urmând să fie confruntate cu cele obţinute de cei din Bihor. Totodată, prefectul a convocat o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

UPDATE: Ministerul Sănătăţii anunţă că a dispus un control mixt de urgenţă după ce la Spitalul Judeţean Arad s-au prezentat 20 de elevi, cu vârste între 11 şi 13 ani, de la Liceul German, cu erupţii pe faţă, greţuri şi vărsături. "Nu este normal ca după evenimentele tragice de la Timişoara o astfel de situaţie să se repete la numai două luni. Am dispus atunci să fie verificate toate firmele care efectuează operaţiuni de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie, dar se pare că, la Arad, nimeni nu şi-a făcut treaba", spune ministrul Victor Costache.

"Ministerul Sănătăţii s-a sesizat şi a dispus un control mixt de urgenţă, după ce la unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Arad s-au prezentat cu mijloace proprii 20 de copii cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani, de la Liceul German, cu erupţii la nivelul feţei, greţuri şi vărsături. Se suspicionează faptul că în sălile de curs unde aceştia învaţă, vineri, 10 ianuarie 2020 au fost efectuate proceduri de Dezinfecţie, Desinsecţie şi Deratizare (DDD) şi este posibil ca elevii să fi intrat în contact cu substanţe chimice, care să le fi produs această simptomatologie", se arată într-un comunicat de presă transmis, luni seară, de MS.

Adolescenţii mai prezintă erupţii pe corp şi faţă, iar cauza ar fi o deratizare făcută recent în şcoală, potrivit specialarad.ro. „Este inadmisibil așa ceva. Așa ceva nu se poate. Ne omoară copiii”, spune o mamă a cărei fiice respiră cu ajutorul unui tub de oxigen.



Până acum, la Unitatea de Primiri Urgențe au ajuns un număr de nouă copii, proveniți din două clase de a V-a și a VII-a împreună cu părinții lor.

Ce spune directorul școlii

„Nu știu nimic încă. Încerc să ajung cât mai repede și eu la spital. L-am sunat pe administratot sa imi spuna numele firmei și să vedem ce spun medicii, dacă sunt cei cu deratizarea de vină. Firma este cea care a câștigat licitația la Primărie, este din Deva”, a explicat directorul Liceului Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, a declarat prof. Mario Stoica, pentru aceeaşi sursă.

Părinţii copiilor sunt disperaţi

„Eu am mers la ora 13:00 după copil la școală și am observat că este foarte roșu la față. Inițial m-am gândit că poate a stat pe afară, că poate s-au jucat în frig și din cauza asta. Am mai dus acasă și un coleg de-al fiului meu și tot așa era și el, dar nu am luat prea mult în seamă. Am crezut că… cine știe.

După vreo oră și jumătate, două, acasă, l-am văzut că se tot scarpină pe față. Am sunat o altă mămică, care mi-a confirmat că la fel este și băiatul ei. Apoi am scris pe grupul de la școală și am întrebat și alți părinți, iar așa am aflat că într-adevăr sunt mai mulți elevi care au aceleași simptome, în special băieții.

Din ce am înțeles, deși nu știu nimic exact, poate ne lămurește domnul director de la liceu, am înțeles că vineri s-a făcut deratizare, dezinfecție, dezinsecție. Copiii spun toți că băncile erau toate lipicioase, iar asta denotă că probabil nu s-a făcut curățenia necesară.

Copilul meu este în Urgențe acum și a început să aibă și alte simptome, gen dureri de burtă, strănutat. Acum i se fac analize. Mai e o fetiță care din păcate este pe oxigen, nu poate respira și o doare foarte tare burta. Din ce am vorbit pe telefon cu diferite cunoștiințe și prieteni din școală, am înțeles că sunt foarte mulți elevi care vin chiar acum înspre UPU. Acum sunt în jur de nouă sau zece copii aici”, a declarat Alina Bociort, una dintre mămici, potrivit Special Arad.