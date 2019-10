Articol publicat in: Societate

TRAGEDIE. Maşină spulberată de o Săgeată Albastră: DOI MORŢI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Accident şocant între un tren ce circula pe ruta Pietroșița-Târgoviște și un autoturism! S-a întâmplat, duminică, la Săteni (Dâmboviţa). Din accident au rezultat două persoane incarcerate ce au decedat, un barbat de 72 de ani și o femeie de 69 de ani. Se efectueaza cercetarea la fața locului, urmeaza să se stabilească cu exactitate toate imprejurările evenimentului. O maşină a SPP aflată în misiune, implicată într-un accident GRAV. Un bărbat A MURIT Intervine Detașamentul Târgoviște cu o mașină de descarcerare, o autospeciala cu apă și spuma, un echipaj SMURD și o ambulanță. loading...

