Articol publicat in: Societate

O maşină a SPP aflată în misiune, implicată într-un accident GRAV. Un bărbat A MURIT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O mașină a SPP, aflată în misiune, a fost implicată, sâmbătă, într-un accident soldat cu un mort. Maşina aflată în misiune a lovit un alt vehicul care ieșea de pe un drum lateral, în Timișul de Jos. În urma impactului, o persoană din vehiculul ieșit în DN 1 a murit. Un şofer beat a omorât doi oameni într-un accident la Iaşi FOTO şi VIDEO "Un autoturism al SPP, aflat în misiune, fără demnitar, a fost implicat într-un accident, în județul Brașov. Mașina, condusă de un angajat SPP, se deplasa pe DN1, în direcția Brașov, iar la trecerea prin localitatea Timișul de Jos, un autoturism a ieșit de pe un drum lateral și a intrat în coliziune cu cel al SPP., transmite SPP. Mașina model BMW, condusă de un angajat SPP, se deplasa pe DN1, spre Brașov, fără să aibă vreun demnitar la bord. La trecerea prin localitatea Timișul de Jos a acroșat un autoturism care a ieșit de pe o stradă laterală. Șoferul, în vârstă de 73 de ani, a vrut să întoarcă prin loc nepermis, peste linia dublă continuă. Bărbatul a murit, iar angajatul SPPS a fost și el rănit. loading...

