Traian Băsescu a refuzat îmbarcarea în avionul care urma să-l ducă la Bruxelles

"Duminica am vrut sa plec la Bruxelles. M-am dus la 5 în aeroport si nu era urma de om. Parca eram in alta lume. Am ajuns însă în zona de imbarcare. Acolo erau 140 de oameni. Deci avionul la capacitate si am observat 10-15 oameni care aveau masti. (...) Am sperat ca odata cu deschiderea bordului fiecaruia o sa i se ia temperatura si o sa primeasca o masca. Nicidecum. Am ramas ultimul si am refuzat sa ma urc in avion din motive de securitate. Aerul conditionat e pe circuit inchis. Nu aveai nicio certitudine ca macar un gest a facut compania. Pana in Danemarca toti 140 erau purtatori ai virusului datorita recircularii aerului", a povestit fostul preşedinte Traian Băsescu, la România TV.

