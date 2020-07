Băsescu, hotârât să candideze la Primăria Capitalei. Vrea confruntare cu Firea şi Ponta. "Niciunul nu cunoaşte Bucureştiul"

"Am fost adeptul şi promotorul ideii - dreapta să meargă cu Nicuşor Dan. Dar asta înseamna să mergem măcar într-o alianţă politică. Da, îl susţineţi pe Nicuşor, dar la Consiliul General nu avem liste comune.

Decizia mea este să avem o discuţie serioasă în PMP. În cazul în care nu se realizează o alianţă, să candidez pentru PMP. Garantez partidului un scor acceptabil pentru Bucureşti", a declarat Traian Băsescu la Adevărul Live.

Fostul preşedinte a explicat că va intra în cursa electorală dacă PNL şi PMP nu ajung la o înţelegere pentru candidaturi comune la Consiliul General.

"Sunt hotărât să intru în această competiţie dacă USR şi PNL vor considera că pot să batjocorească PMP-ul, adică să-i spună votaţi-mi-l pe Nicuşor, dar noi nu discutăm cu voi. Responsabilitatea ca Firea va rămâne primar general după aceste alegeri va fi a lor.

Nu poţi să nu faci liste comune la Consiliu. Este singura soluţie să o scoatem pe Firea din fotoliul de la Cişmigiu.

Dacă nu vor face acest lucru, mă voi considera dezlegat de obligaţia de a fi lacheu. Cum adică vii şi îmi spui... Cum e posibil să îi spui unui partid care are 10 la sută în Bucureşti: îmi susţii candidatul, dar eu nu te vreau pe liste?", a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu, despre motivul pentru care ar candida la Primăria Capitalei

"Nu ţin neapărat să viu un învingător perpetuu. Am o obligaţie morală faţă de PMP, pe de o parte. De pe altă parte, niciodată n-am plecat ca favorit în competiţiile electorale şi le-am câştigat. Vin cu modestia celui care e pregătit să piardă, dar nu exclud posibilitatea să câştig", a explicat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte susţine că şi-ar dori o confruntare cu actualul edil al Capitalei, Gabriela Firea, dar şi cu fostul premier Victor Ponta.

"Cu Firea şi cu Ponta mi-aş dori-o din tot sufletul pentru că nici unul, nici altul nu cunoaşte Bucureştiul", a explicat Traian Băsescu.

Întrebat dacă Victor Ponta va intra în cursa pentru Primăria Capitalei, Băsescu a afirmat că nu exclude ca liderul Pro România să candideze.

"(Lui Ponta, n.red) cred că i-ar prinde bine să intre şi i-ar prinde bine o confruntare cu mine pentru că se antrenează pentru prezidenţiale cu un fost preşedinte", a menţionat Traian Băsescu, pentru Adevărul.

De ce crede că l-ar vota din nou bucureştenii

"Am curăţat Bucureştiul de 47.000 de chioşcuri. Am rezolvat problema cânilor, am făcut linia 41. Am lansat proiectul Pasajului Basarab. Am înlocuit 120 de kilometri de linie simplă de tramvai pe care se pune metroul uşor acum.

Am contorizat Bucureştiul la nivel de scară de bloc în mandatul meu. Am contorizat şi cele 750 de puncte termice", a explicat fostul primar al Capitalei.

Motivul pentru care PNL nu ar bate palma cu PMP

"Problema este că nu vrea USR-ul o alianţă cu PMP şi atunci au pus PNL-ul în faţa următoarei opţiuni: ori alianţă cu USR-ul, ori dacă vine şi PMP-ul, USR-ul merge singur. Ăştia sunt termenii în care negociază USR-ul, ceea ce mi se pare incorect", a spus Băsescu.

Europarlamentarul a explicat că Eugen Tomac, preşedintele PMP, a avut cel puţin trei discuţii cu Ludovic Orban, liderul PNL.

"Ultima a fost: nu putem face. Mergem cu USR-ul pentru că în caz contrar USR-ul nu face cu noi (alianţă, n.red). Deci, acesta este răspunsul de vineri", a afirmat fostul preşedinte.

În cazul în care candidează, Traian Băsescu este de părere că PMP s-ar clasa pe locul trei în cursa la care ar participa Gabriela Firea, Victor Ponta şi Nicuşor Dan.

Băsescu vrea să candideze pentru a ridica PMP şi la parlamentare

"Bucureştenii îşi vor aduce aminte cât i-am rugat să-mi dea Consiliul General pentru al doilea mandat şi mi l-au dat. Acum, nu zic că mi-l vor da, majoritatea în Consiliul General cu PMP-ul, dar să dea o majoritate de Dreapta", a spus Băsescu.