Traian Băsescu avertizează că SUA, prin atitudinea preşedintelui Trump, au devenit izolate de retul lumii capitaliste

Fostul preşedinte al României atrage atenția că sistemul capitalist ar trebui regândit, astfel încât să se pună un mai mare accent pe om, păstrându-se principiile concurenţei şi al competenţei. Traian Băsescu a mai remarcat faptul că deciziile în plan extern ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump, au fost atât de neinspirate, încât SUA sunt acum izolate.

"Este departe de a fi o stare liniștită, dar departe de a fi o stare care să răstoarne ordinea constituțională în SUA. Dar e o stare care trebuie pusă într-un pachet mult mai larg. În ultimii ani, manifestațiile sunt tot mai frecvente și mai largi numeric, iar contestarea este legată în primul rând de sistem. Sigur, incidentul legat de uciderea unui afro-american de către poliție e un eveniment nefericit. Normal, el nu ar fi generat mișcările pe care le vedem în toată țara, dacă lucrurile nu erau mult mai profunde. Iar acest lucru mult mai profund înseamnă sistemul. Sistemul capitalist a ajuns la o limită la care trebuie făcute intervenții de concepte. Viața ne-a arătat că acest sistem a făcut ca 95-96% din avuția lumii să fie concentrată în mâna a 1%. În SUA, efectul acestul 1% înseamnă că dacă rămâi fără serviciu, de-a doua zi ești flămând.

SUA nu au sistemele de protecție socială pe care le are UE, statele europene. Deci acolo e un capitalism pur, pe care populația nu-l poate duce din cauza crizelor care au început să fie tot mai dese și tot mai lungi. Și nu sunt crize ale SUA, ci crize de sistem. Sistemul capitalist a atins niște limite, așa cum le-a atins și cel comunist și a pierit. Sistemul capitalist a atins niște limite care impun o nouă filosofie a vieții sau o ameliorarea acestei filosofii, că nu poți să lași societatea fără concurență, fără competență, fără posibilitatea ca cei mai buni să crească, să evolueze. Deci sunt principii capitaliste care nu pot fi abandonate, dar e clar că trebuie făcute niște corecții în zona socială", a declarat Traian Băsescu.

„SUA trebuie să înțeleagă că, prin atitudinea lui Trump, îmi pare rău s-o spun, au devenit destul de izolate. Și-au abandonat prietenii de dragul "America First!" și s-au ales cu rezultatele unei pendemii pe care nu au fost capabile s-o controleze. În mod neașteptat, o țară de talia SUA nu au fost în stare să controleze pandemia, cum a făcut-o, de exemplu, România. Cu plusuri, cu minusuri, dar a fost un proces controlat. SUA nu au putut s-o facă. Președintele Trump e primul responsabil! Pandemia a afectat structurile de securitate națională de mare importană: flota de portavioane nucleare e retrasă pe jumătate, pe coasta de est, e prima dată când SUA nu au un portavion în patrulare în Oceanul Atlantic", a mai spus fostul președinte.

Citeşte şi: Ludovic Orban, prima şedinţă cu parlamentarii PNL după poza cotroversată de la Guvern