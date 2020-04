Traian Băsescu AVERTIZEAZĂ şi lansează o serie de recomandări în cinci părţi pentru revenirea din criza cauzată de COVID 19

"PARTEA I-a

Nimic nu va mai fi la fel!

Ne iluzionăm că după una două luni, viaţa noastră va reveni la normalul de dinaintea epidemiei/pandemiei COVID-19. Niciodată!

Drama globală care a început în China şi a cuprins tot globul, înainte de a fi o dramă a prezentului este mai degrabă o posibilă tragedie a viitorului care ne aşteaptă.

Cred eu că, aşa cum oamenii evoluează şi viruşii ucigaşi ai viitorului evoluează şi sunt deja în proces de elaborare în natură. O natură pe care noi oamenii am transformat-o fără voia ei, iar la rându-i natura a încetat să mai fie un prieten al pământenilor.

Această pandemie nu va trece cu uşurinţă. Probabil 2 - 3 ani până când va exista un vaccin pentru fiecare cetăţean al globului, măsurile de distanţare socială, măştile, mănuşile, pentru copii şi oameni maturi vor rămâne principalul mod de a ne apăra.

Asimptomaticii vor fi identificaţi la un moment dat ca fiind riscul major la sănătatea celor din jur.

O uriaşă problemă va fi cu asimptomaticii care neştiuţi de nimeni, nici măcar de ei înşişi, vor purta virusul ucigaş în societate, în familie, la locul de muncă.

Vom ajunge să ne ferim de colegii de la birou, de vecini, de fraţi, de prieteni. O „moştenire" îngrozitoare pe care ne-o va lăsa SARS-COV-2 şi care, nu va putea fi lichidată decât prin testarea masivă a populaţiei pentru a putea fi depistaţi şi trataţi asimptomaticii.

Din motive imposibil de explicat, România a optat pentru un număr restrâns de testări la populaţie.

De la asimtomaticii nedescoperiţi va porni al doilea val de îmbolnăviri.

Mai ales în ţările care au făcut puţine testări, vă imaginaţi care va fi atmosfera la birouri, în grupurile de prieteni şi chiar între rude, pornind de la premisa că nefiind o testare pe scară largă mulţi asimptomatici nu au fost depistaţi dar răspândesc boala COVID-19?

Acceptăm ideea sau nu, viitorul nostru trebuie construit nu numai pe inteligenţa artificială, pe viteza năucitoare a tehnologiei 5G, pe tehnologii industriale nepoluante, pe energia verde, pe trenul care ajunge oriunde în Europa la fel de repede ca avionul.

Va trebui să adăugăm ambiţiilor noastre traumele acestei pandemii dar mai ales, traumele viitoarelor pandemii, pe care trebuie să încercăm să le anticipăm, să le diminiuăm efectele, pentru că vrem sau nu, ele vor bântui Planeta Pământ.

Din timp în timp, fără să ne întrebe, câte un virus nou, fără leac imediat, evadat din regnul animal sau de aiurea şi pe care, nu vom şti cum să-l neutralizăm, va brăzda planeta luându-şi orbeşte „tainul" în vieţi omeneşti. Cât de multe? Nimeni nu ştie...Dar sigur, va urma un alt virus pandemic. Când? Iarăşi nu ştiu, dar va veni...

SARS-COV-2 a atacat în principal plămânii oamenilor. Următorul virus pandemic, foarte probabil, va avea „alte gusturi". Va ataca poate ficatul oamenilor, sau poate inima, sau poate rinichii sau poate creierul ... nu ştiu.

Nu sunt nici Baba Vanga şi nici Nostradamus.

Ca om politic am însă obligaţia să încerc a anticipa viitorul.

Plec de la premisa, că prima obligaţie a guvernelor este să diminueze impactul epidemiilor/pandemiilor generate de viruşi noi, necunoscuţi, asupra populaţiei.

Sunt multe elemente care trebuie luate în analiză pentru a trage concluziile corecte legat de acţiunea europenilor confruntaţi cu viitoarele pandemii.

Câteva elemente îmi sunt clare şi mie, ca nespecialist, dar ca om care a privit cu atenţie la evoluţia bolii COVID – 19 pe glob şi mai ales, în Uniunea Europeană.

M-a interesat acţiunea guvernamentală în cazul pandemiei generate de virusul SARS-COV-2 şi am tras câteva concluzii:

1. Pentru bolile generate de viruşi noi, nu există vaccin;

2. Pentru bolile generate de viruşi noi, nu există un tratament prestabilit, dar medicii testează diverse scheme de tratament funcţie de organul atacat;

3. Pentru bolile generate de viruşi noi, nu se cunoaşte nivelul de contagiune (viteza de răspândire);

4. Pentru bolile generate de viruşi noi, trebuie alocate imediat resurse financiare laboratoarelor de cercetare, pentru a descoperi rapid tratamentul corect şi vaccinul.", este prima parte a textului fluviu pregătit de Băsescu.

Citeşte şi: Recomandările lui Băsescu: "PARTEA a II-a EUROPA FRAGMENTATĂ ŞI DEZBINATĂ ÎN ACŢIUNE"