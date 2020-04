Recomandările lui Băsescu: "PARTEA a II-a EUROPA FRAGMENTATĂ ŞI DEZBINATĂ ÎN ACŢIUNE"

PARTEA a II-a

EUROPA FRAGMENTATĂ ŞI DEZBINATĂ ÎN ACŢIUNE

Trebuie spus că din punct de vedere al Uniunii Europene SĂNĂTATEA este un domeniu partajat în care Comisia Europeană poate face cel mult recomandări şi nu poate impune statelor membre soluţii sau acţiuni.

Am văzut cu ochii noştri, am simţit pe pielea noastră, ce a însemnat aroganţa şi demagogia, incompetenţa lipsa de viziune, abordările naţionale individuale, lipsa de coordonare, lipsa de solidaritate a liderilor europeni, dar şi a multor lideri naţionali.

Pentru ca „lista de acuzaţii" de mai sus să nu rămână o simplă declaraţie politică, voi argumenta fiecare afirmaţie:

1. AROGANŢA şi DEMAGOGIA

a) În luna Ianuarie, Comisia Europeană a întrebat toate statele membre dacă sistemele de sănătate fac faţă unei pandemii/epidemii de COVID-19 generată de virusul SARS-COV-2.

La acea oră, China trecuse deja la măsuri radicale.

Răspunsul liderilor statelor membre a fost unanim în a susţine că nu au nici un fel de probleme. Astăzi, Comisia Europeană este pe nedrept acuzată că nu s-a implicat.

De remarcat este faptul că, niciun lider european nu a exprimat nici măcar îndoieli cu privire capacitatea sistemului naţional de sănătate de a face faţă unei pandemii generată de virusul SARS-COV-2;

b) Niciun guvern al statelor UE nu a contactat guvernul Chinez să solicite un schimb de informaţii aprofundat legat de cazuistica din regiunea Wuhan, unde erau introduse măsuri severe de carantină;

c) Toate guvernele statelor membre, au acţionat plecând de la premisa superiorităţii sistemelor lor de sănătate faţă de sistemul chinez, desconsiderând în acelaşi timp şi capacitatea de cercetare ştiinţifică a Chinei care ar fi putut furniza elemente ştiinţifice suficiente pentru a genera alerta maximă a europenilor.

În condiţiile în care, China lupta cu epidemia de COVID-19 din luna Decembrie 2019, redau declaraţiile unui lider european care reflectă fidel iresponsabilitatea:

27 februarie: „Nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice răceală".

11 martie: „Asta ca să demitizăm un pic boala, fiindcă am citit câteva articole ieri, unde se vorbea despre un virus ucigaș, într-o manieră foarte apocaliptică".

11 martie: „Dacă vă uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toată lumea și le știu pe toate, eu vă sfătuiesc să schimbați canalul".

2. INCOMPETENŢA

Toate guvernele statelor membre au tratat problema unei eventuale pandemii de COVID-19 cu superficialitatea specifică incompetentului ajuns în funcţii înalte. Afirmaţii de genul „este o simplă răceală", „un guturai", „nu este nevoie să purtaţi mască", s-au auzit în toată Europa şi au creat confuzie cu privire la gravitatea bolii, influenţând negativ şi comportamentul cetăţenilor.

În condiţiile în care, China lupta cu epidemia de COVID-19 din luna Decembrie 2019, iar Italia declarase STARE de URGENŢĂ din data de 31 Ianuarie 2020 redau declaraţiile unui lider european care reflectă fidel iresponsabilitatea:

27 februarie: „Nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice răceală".

În ziua 11 Martie 2020 când OMS declara pandemia şi impunea urgenţa internaţională de sănătate, acelaşi şef de stat politiza nepermis situaţia, declarând:

11 martie: „Asta ca să demitizăm un pic boala, fiindcă am citit câteva articole ieri, unde se vorbea despre un virus ucigaș, într-o manieră foarte apocaliptică".

Dacă vă uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toată lumea și le știu pe toate, eu vă sfătuiesc să schimbați canalul".

Incompetenţa a mers atât de departe încât nimeni nu a luat în serios analiza riscurile de transmitere a virusului pandemiei prin oameni, în condiţiile în care Europa este vizitată masiv de oameni de afaceri şi turişti din China, mulţi provenind chiar din provincia chineză Wuhan – epicentrul pandemiei, iar europenii vizitează în număr mare China în scop de afaceri sau ca turişti.", este al doilea mesaj al lui Traian Băsescu, dintr-o serie de cinci părţi.

