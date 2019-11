Traian Băsescu: Dăncilă decontează tot. Înlocuitorul Vioricăi Dăncilă este o variantă mai proastă ca Dăncilă

"PSD nu putea sa ramana la minciuna de aseara. Mai aveau putin si spuneau ca au castigat alegerile. Nu puteau sa mearga in continuare pe aceasta gogomanie cu recastigarea voturilor. Eu cred ca Dăncila e dispusa sa plece si singura. A fost într-o capcana. A trebuit sa faca fata fara Dragnea. A fost prizoniera la palatul Victoria. Dancila decontează tot. La lucrul acesta trebuia sa se gandeasca cand a acceptat postul. Dansa trebuia sa stie ca va fi o victima. Dintre mai marii PSD e ultima care ar putea fi responsabila. Ei au tinut-o in functie", a comentat Traian Băsescu.

Guvernul Orban trebuie să repună instituţiile statului în funcţiune

"Nu m-a surprins victoria lui Iohannis. Cand castigi cu 65% esti unsul lui Dumnezeu. Procentul este impresionant. Nu exista in Europa un astfel de castigator. Are capacitatea de a influenta alegerile anticipate. Dar acest obiectiv e sortit esecului. Pentru ca nu va vota Parlamentul. Daca nu ai mandat intreg ca parlamentar iti pierzi pensia. Eu nu beneficiez de pensie parlamentara. Nu am avut niciunul intreg. Guvernul Orban este consolidat după aceste alegeri. Aş pune pe primul loc cresterea eficienţei statului. Noi aem un stat care nu functioneaza. Avem incompetenti pana la cel mai de jos nivel. Aparatul de stat este imbacsit de incompetenti", a mai spus Băsescu.