Traian Băsescu, despre cazul Sorinei: Doamna procuror ar trebui să demsioneze, pentru că nu-i negociabil ce a făcut

„Cred că doamna procuror ar trebui să demsioneze, pentru că nu-i negociabil ce a făcut. (...) Vizavi de modul cum s-a procedat cu ridicarea copilului, în Codul de Procedură Civilă la art. 910, alin 4 zice nu este permis niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea. Dacă nu poţi să-l iei cu vorbă bună, amâni executarea hotărârii judecătoreşti. Este nepermis ceea ce a făcut procuroarea. Ridicarea copilului trebuia să se facă paşnic şi de către executorul judecătoresc, nu de procuror” a spus fostul preşedinte al României la România TV



Traian Băsescu a declarat că a văzut scrisoarea familiei asistentei maternale care nu au putut înfia copilul din cauza lipsei resurselor financiare, iar în acest context s-a referit la reacţia locuitorilor din oraş, spunând că până acum comunitatea „nu s-a îngrijit de acest copil” şi că cel mai probabil localnicii sunt nemulţumiţi de reacţia autorităţilor.



„Odată cu hotărârea judecătorească definitivă, acest copil este copilul familiei de români din Statele Unite. Nu pot să-l abandoneze nici dacă fac grevă toţi. Ar fi o mare greşeală să stea (familia copilului să rămână în România, odată adopţia finalizată – n.r.). La noi apar totdeauna suspiciuni, am văzut tot felul de afirmaţii care până la proba contrară sunt inadmisibile, că vor să-i ia organele. Nu cred că statul român mai este acum la începutul anilor 90 când dădea copiii ca la târgul de animale. Procurorarea a greşit fundamental,. În primul rând nu avea voie să pună mâna pe copil, nu era rolul ei. Trebuiau luate nişte măsuri speciale, pentru ca acel copil să iasă împăcat din casă” a spus Băsescu.



Traian Băsescu a criticat afirmaţiile procurorului implicat în scoaterea din casă a Sorinei, precizând că nici un executor judecătoresc nu ar fi avut voie să scoată cu forţa copilul din casa în care a crescut până acum.



„Să nu se supere doamna procuror şef pe mine, cred că dânsa are probleme psihice, cum poţi să facă afirmaţia că are copilul probleme psihice? Orice copil ar urla când vine un străin să-l scoată din casă. (...) Pare convinsă că a făcut o mare ispravă, deşi a încălcat grav articolul 910, alineatul 4”, a mai afirmat Băsescu.



„Cu justiţia nu ştii niciodată. Nu avem în momentul de faţă o justiţie predictibilă. (...) nu avem o aplicare uniformă a Dreptului în ţara asta” i-a spus Băsescu unuia dintre localnicii care protestează faţă de adopţia Sorinei.



Acesta s-a declarat convins că se va face o anchetă privind comportamentul procurorului implicat în scoaterea din casă a fetiţei catalogând drept "greşeală fundamentală" bruscarea copilului de către procuror.



"Doamna procuror a făcut un abuz nemăsurat intervenind în forţă, dar asta nu pune sub semnul întrebării hotărârea definitivă a Curţii de Apel Craiova", a spus Băsescu.



"În câteva zile copilul nu va mai fi în ţară, pentru că el are părinţi în momentul de faţă. Numai lui Stanciu de la Înalta Curte i-a aprobat revizuire în 24 de ore. La dumneavoastră o să dureze 2 ani până să aprobe revizuirea" i-a mai spus Băsescu protestatarei.

Fetiţa de opt ani a fost luată de autorităţi din locuinţa asistentului maternal din Mehedinţi, după ce a fost adoptată de o familie de români din SUA. Momentul a fost filmat de apropiaţii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. În filmare se vede cum copilul, disperat, plânge, se prinde de hainele femeii şi strigă ”mami, nu vreau să plec”, în timp ce procurorul trage de ea şi încearcă să o ducă la maşină, pentur a fi preluată de părinţii adoptivi..



Acţiunea a stârnit un val de reacţii negative, sute de persoane cerând clarificarea situaţiei şi verificarea modului în care s-a făcut adopţia.



Mai multe fotografii care o înfăţişează pe Sorina alături de mama adoptivă, fratele şi bunica au fost făcute publice, iar familia afirmă că fetiţa a mâncat şi apoi şi-a desfacut bagajele şi cadourile primite şi că se simte foarte bine. Avocatul familiei a făcut publice duminică noi imagini cu fetiţa.



Avocatul Adrian Toni Neacşu anunţă duminică, într-o postare pe Facebook, că a revizuit o plângere penală pe care un ONG o va depune la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie împotriva procurorului Maria Piţurcă, de la Parchetul Curţii de Apel Craiova,.care a preluat-o de la asistentul maternal pe Sorina, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, adoptată de o familie de români stabilită în SUA. El spune că există indicii că procurorul a folosit un mandat de percheziţie în mod abuziv şi, sub pretextul acestuia, a luat cu forţa şi ilegal fetiţa.



Mandatul de percheziţie la locuinţa asistentului maternal care o avea în plasament pe Sorina viza strângerea de probe privind mai multe infracţiuni, printre care lipsirea de libertate, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, înşelăciune, conform documentului făcut public pe un grup de susţinere.



Procurorul general a dispus verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind acţiunea procurorului Maria Piţurcă în acest caz.



Parchetul general a anunţat că verificările vor viza împrejurările şi modalitatea în care procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a exercitat supravegherea cercetării penale în cauza mediatizată, inclusiv în ceea ce priveşte coordonarea activităţii de efectuare a percheziţiei domiciliare din ziua de 21 iunie 2019.



Controlul va fi făcut de către procurori din cadrul Serviciul de Îndrumare şi Control.



Şi Inspecţia Judiciară a fost sesizată ca urmare a deciziei preşedintelui CSM Lia Savonea în legătură cu procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei.



Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul fetiţei, sesizarea vizând posibila încălcare a prevederilor din Constituţie referitoare la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi protecţia copiilor şi a tinerilor.



De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a precizat sâmbătă, că a aprobat trimiterea unui mesaj către Ambasada SUA, cu dorinţa de a avea o strânsă colaborare în ceea ce priveşte situaţia copilului şi că luni, corpurile de control ale ANPDCA şi ANPIS se vor afla în Dolj şi Mehedinţi pentru a face un raport asupra situaţiei.