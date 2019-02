Traian Băsescu: USR a primit instrucţiuni să primească partidul cumpărat de Cioloş. E cea mai ridicolă mişcare politică

Traian Băsescu a comentat la România TV cea mai recentă declaraţie a liderului PSD, Liviu Dragnea, care insistă cu plângerea de înaltă trădare la adresa lui Iohannis. "Astea sunt prostii. Care e fapta penala? Unde e înalta tradare pe care a facut-o Iohannis. Este o declaraţie şi o acuzaţie profund politica si imposibil de realizat. El il copiaza pe Ludovic Orban, care a facut o traznaie de genul acesta impotriva Vioricăi Dancila. Cred că Dragnea după si-a facut concediul a venit mai obosit decat a plecat. Dupa ce spune pare obosit tare", a punctat Traian Băsescu.

Liviu Dragnea a declarat, duminică la Parlament, că susține în continuare formularea unei plângeri pentru înaltă trădare împotriva șefului statului Klaus Iohannis, anunțată de liderul PSD la finalul anului trecut.

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă despre ceea ce se întâmplă în justiție. Fostul președintele avertizează CSM și Inspecția Judiciară că dacă nu vor face curățenie în propria curte, parlamentarii vor face ei, sătui de ”dosare falsificate”.



”Vor să facă neconstituționale și completurile de 3 judecători. Nu se poate, s-ar produce un colaps al justiției. Cum, tu secție de procurori de la CSM, spui că Onea să se ducă înapoi de unde a venit, acolo nu face dosar? Nu face nenorociri? S-a discreditat total. Nu s-a făcut o extragere a procurorilor incorecți din DNA. E plin de ”portocali”. O secție ”de elită” a DNA e și la Brașov. Justiția trebuie protejată mai mult ca oricând. Inspecția Judiciară și CSM au un rol important, trebuie să protejeze justiția. Dacă nu înțeleg, va intra politicul peste ei. Majoritățile parlamentare nu vor accepta la nesfârșit dosarele contrafăcute, falsificate ”, a spus Traian Băsescu.

Despre bătăliile din PSD

"Credeţi că Ponta e altceva decât Dragnea. Să vă aduceţi aminte cum Ponta şi Constantin semnau protocolul cu colonelul Dogaru, seful rezervistilor, care prevedea desfiinţarea DNA. Aduceţi aminte ziua lui Ponta. Nici Firea nu e altceva".