Traian Băsescu nu renunţă la bătălia pentru Primăria Capitalei: Exclus să mă retrag din cursă!

"Vreau sa va dau raspunsul, sunt zvonuri lansate de niste lichele politice catre presa. Capul acestei retele este Ludovic Orban, am stiut cu 5 zile inainte. Eu nu-s nici Victor Ponta sa fug cand arde o discoteca, nici sa fug cand sunt 10.000 de oameni in strada. O sa-mi duc crucea pana in ultimul minut al campaniei. Obiectivul este sa demoralizeze electoratul, oamenii care nu o mai vor pe Firea. Ar vrea ca Bucurestiul sa nu aiba un primar cu experienta pe care o am eu. Lor le foloseste de fapt", a declarat fostul preşedinte.

Traian Băsescu a mai spus că "am intrat în această competiţie cu un singur obiectiv - să câştig".

"Am facut bucurestenilor o oferta de la experienta unui om care stie ce sa faca. Daca e sa castig bine, daca nu eu nu sunt ca Ludovic Orban sa nu am job. Nu sunt un om care daca nu castiga nu am din ce trai", a mai spus Traian Băsescu, care a completat că este "exclus sa ma retrag".