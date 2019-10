Traian Băsescu îi desfiinţează pe pompierii care au intervenit la Colectiv: Mai antrenaţi au fost ospătarii de la Bamboo

Traian Băsescu consideră că Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este gestionat ca fiind "proprietatea lui Raed Arafat". "Acest ISU este gestionat ca fiind proprietatea domnului Arafat şi a fost împins (...) să substituie Ambulanţa. În loc să fie complementar Ambulanţei, ISU a reuşit să facă Ambulanţa complementară, oarecum, pentru ISU, ceea ce este nepermis. La accidente, omul are nevoie de medic şi nu de un paramendic, care e pompier şi a fost învăţat să facă respiraţie artificială şi atât (...) Distrugerea ambulanţei în detrimentul ISU a fost o mare greşeală strategică pentru care nu e de vină Arafat", a spus Traian Băsescu.

Mai mult, Traian Băsescu i-a criticat în termeni foarte duri pompierii care au intervenit la Colectiv, arătând că mai antrenaţi decât aceştia au fost ospătarii din clubul Bamboo. "Ori trimiteai ospătari pentru acea intervenţie, poate ăia erau mai buni, la Bamboo ospătarii au evacuat oamenii şi nu a fost afectat nimeni şi a ars la fel cum s-a întâmplat şi la Colectiv. Dar ospătarii erau antrenaţi pentru situaţia în care apărea incendiu, ISU nu a fost antrenat pentru situaţia în care a apărut un incendiu", a adăugat Traian Băsescu.

În ceea ce priveşte atitudinea lui Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Traian Băsescu spune că este obligatoriu ca acesta să dea explicaţii publice. "Îl cred că nu a ştiut de film (...) De regulă Raed Arafat tot timpul se evaluează ca fiind perfect şi tot timpul alţii sunt de vină când mor oameni", a mai spus Băsescu.

"A fost evident faptul că toate structurile ISU au fost absolut depăşite de eveniment, dacă un şef de acolo întreba dacă a fost activat Planul roşu. Vă daţi seama în ce harababură şi devălmăşie au venit acolo cei care trebuiau să salveze cât se putea salva. Calificativul pentru dezordinea de acolo este cel mai prost calificativ cu putinţă pe care-l poate primi o structură naţională specializată în intervenţii de acest tip. Nu are legătură cu campania (...) Înregistrarea arată o pregătire zero pentru intervenţie la momente grele, antrenament zero", a mai afirmat fostul preşedinte, referindu-se la filmarea de 20 de minute făcută în noaptea intervernţiei la incendiul din clubul "Colectiv"şi care a fost ţinută secretă până joi, când a fost făcută publică de Libertatea.