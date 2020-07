Traian Băsescu: "România are legislaţia necesară pentru a face faţă epidemiei de COVID. Orban, fugi la Palatul Victoria!"

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că "România are legislația necesară pentru a face față epidemiei/pandemiei de COVID-19"

"Orban, fugi la palatul Victoria că ai lege să lupţi cu COVID-19! România are legislația necesară pentru a face față epidemiei/pandemiei de COVID-19. Guvernul ar trebui să aplice HG 758 din 24 iunie 2009, pentru punerea în aplicare a Regulamentului Internațional Sanitar 2005 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

În Regulament, la pag.38, art.66, alin.3 se precizează:

"La intrarea în vigoare a prezentelor reglementări, directorul general transmite copii certificate secretarului general al

Organizației Națiunilor Unite pentru înregistrare în conformitate cu articolul 102 din Carta Națiunilor Unite".

Articolul 102 din Carta Națiunilor Unite la alin.1 precizează: "Orice Tratat sau Acord Internațional încheiat de orice membru al Națiunilor Unite, după intrarea în vigoare, va fi cât mai curând posibil înregistrat la secretariat și publicat de aceasta". Regulamentul a intrat în vigoare la data de 15 iunie 2007.

România nu are nevoie de o nouă lege, are în vigoare o normă ONU cu putere de Acord Internațional la care a aderat din anul 2009 iar Guvernul nu are decât să o pună în aplicare în strict acord cu formulările și definițiile din Regulamentul Internațional de Sănătate 2005 al OMS.

Citind Regulamentul, vor descoperi ce înseamnă: „carantină", „izolare", „suspect", „afectat", „autoritate competentă", "urgență de sănătate publică" şi mai ales vor înţelege cum se aplică regulile de carantină, izolare, cum se tratează suspectul de contaminare etc.

PS - la momentul emiterii HG 758/2009 alte 168 de state adoptaseră Regulamentul OMS", a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Ludovic Orban, revoltat de amânarea votului pe legea carantinei şi izolării: Epidemia afectează vieţile oamenilor

Premierul Ludovic Orban a criticat, sâmbătă, decizia senatorilor jurişti, care l-a propunerea parlamentarilor PSD, au decis amânarea votului pe proiectul de lege privind carantinei şi izolării pentru luni.

"Am un mesaj de revoltă şi indignare faţă de amânarea dezbaterii de către Senat a legii care să ne pună la dispoziţie instrumentele indispensabile în lupta împotriva epidemiei. Amânarea înseamnă o creştere dramatică a risului de infectare. În toate ţările democratice autorităţile au la dispoziţie carantina, izolarea la domiciu, posibilitatea de a trata pacienţii sub control medical", a afirmat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă susţinută după videoconferinţa cu prefecţii.

El a spus că, în ţara noastră, autorităţile sunt lipsite de acest control.

"La ora actuală, nu avem această pârghie pe care o are orice autoritate din orice ţara de a decide izolarea la domiciliu a celor care au intrat în contact cu persoane infectate. Există riscul ca persoanele infectate sau suspecte să se plimbe libere în societate fără a putea dispune masuri de izolare a lor care înseamnă măsuri de izolare a virusului.

Nu pot să înţeleg de ce se amână adoptarea acestui act normativ vital. Fiecare zi în care nu intră în vigoare această lege este risc major de creştere a numărului cazurilor de persoane infectate şi transmitere a virusului in comunitate", a susţinut Orban.

El a subliniat că autorităţile au nevoie de toate pârghiile de care dispun toate statele civilizate.

"Nu înţeleg de ce PSD se încăpăţânează să tragă de timp, să ne pună beţe în roate. Sunt măsuri vitale pentru a apăra sănatatea şi viaţa românilor", a afirmat premierul.